Mor una dona de 94 anys amb la Covid-19 mentre davallen els casos actius

És la segona defunció relacionada amb el coronavirus aquest cap de setmana, després de la mort dissabte a Urgències d’un home de 57 anys.

Ho ha explicat el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, en la compareixença d’aquest dilluns davant la comissió de Sanitat al Consell General, en què ha reportat una davallada dels casos actius, que baixen dels 2.000 i se situen en els 1.761. També van davallant els nous positius detectats. Des de divendres s’han notificat 347 nous contagis, 142 el mateix divendres, 119 dissabte i 86 diumenge.

A la Unitat de Cures Intensives de l’hospital hi ha 17 persones ingressades, 13 de les quals no vacunades, i a planta 18 més.

Bartolomé reconeix saturació a l’oficina Covid

El director de l’oficina Covid, Bruno Bartolomé, també ha comparegut davant la comissió de Sanitat i ha reconegut que l’oficina es va saturar a partir del novembre. Ha assegurat que es va intentar donar resposta en 10 dies i formant a 20 persones per ampliar efectius. També ha exposat que van haver-hi 10 baixes de personal interí després del festiu de l’1 de novembre i que les previsions no indicaven que el ritme de contagis fos tan accelerat. En aquest sentit, ha assenyalat que segurament s’hauria d’haver format més gent per no arribar a la situació actual.