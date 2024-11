El BC Andorra perd contra un Unicaja superior (89-106)

Una jugada en atac de l’Unicaja de Màlaga (ACB)

Tercera derrota consecutiva per al BC Andorra (89-106). L’equip s’ha topat contra un Unicaja de Màlaga que ha demostrat el perquè es el líder de l’ACB, aconseguint una clara victòria gràcies al joc combinatiu dins la pintura i el gran encert des del triple (16/30). El primer quart ha començat bé per als andorrans, sobretot en matèria defensiva ja els malaguenys sempre han anat a remolc en el marcador fins aquell moment. Amb 19-17 per als tricolors s’ha acabat el primer quart.

Al segon període ha començat l’encert des de la línia de 6’75 dels jugadors d’Ibon Navarro, sobretot de la mà de Tyson Carter, amb 25 punts avui i 4/4 des del triple, ajudat d’un Dylan Osetkowski amb un 3/3 en triples. Els malaguenys cada vegada es trobaven més còmodes i, no només havien capgirat el partit, sinó que les diferències es començaven a eixamplar. Una antiesportiva a favor dels visitants en una clara pèrdua de pilota i la posterior tècnica per protestar han descentrat del tot els homes de Natxo Lezkano i ha fet que l’Unicaja comencés a vorejar, els 20 punts de diferència. Una tímida reacció andorrana ha fet que es marxés al descans amb el 38-47.

A la represa els malaguenys han continuat sent una autèntica piconadora, amb transicions ràpides, des del triple, des del joc combinatiu. Han acabat amb 31 assistències per només 13 assistències locals, Shannon Evans i Jerrick Harding, amb alguna aparició de Dombouya, Okoye, Kuric i Dos Anjos feien que el partit no acabés amb un resultat d’escàndol,. Amb el 64-78 s’arribaria a la fi del tercer quart.

A l’últim període els andalusos han seguit mantenint el mateix ritme anotador, sobretot des de la línea del triple. Els andorrans, que han anat fent la goma, en cap moment s’han arribat a posar per sota de la barrera psicològica dels 10 punts. Amb el 89-106 s’ha arribat al final d’un partit que suposa la tercera derrota consecutiva del BC Andorra.

Ara, hi ha aturada de seleccions i el proper partit dels andorrans serà el dissabte, 30 de novembre, a les 20:45 hores, a Fontajau, contra el Bàsquet Girona.





Anotadors del BC Andorra: Shannon Evans (16), Jerrick Harding (12), Chumi Ortega (3), Nikos Chougkaz (7), Sekou Dombouya (12), Nacho Llovet (7), Stan Okoye (10), Felipe dos Anjos (8), Kyle Kuric (9), Nikola Radicevic (3).

Anotadors de l’Unicaja de Màlaga: Melvin Ejim (3), Kameron Taylor (12), Kim Tillie (11), David Kravish (9), Kendrick Perry (8), Tyson Pérez (7), Dylan Osetkowski (11), Alec Balcerowski (8), Tyler Kalinoski (7), Alberto Díaz (3), Tyson Carter (25), Nehad Djedovic (2).