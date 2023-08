Els U16 de l’EEBE aprofiten les bones condicions de Corralco, a Xile

L’equip U16 del programa Esquí Estudi Batxillerat Esportiu (EEBE). Foto: FAE

L’equip U16 del programa Esquí Estudi Batxillerat Esportiu (EEBE) és a Corralco, Xile, des del passat 20 d’agost. La idea és poder fer el màxim d’hores d’esquí possible, especialment en supergegant i gegant, sense deixar de banda l’eslàlom. Han viatjat 17 esquiadors. La tornada està prevista per al 9 de setembre.

El grup va arribar el passat 20 d’agost a la localitat de Malalcahuello (Xile) i, tot i que es va trobar uns dies amb molta neu, es van poder realitzar tres dies d’esquí lliure i diferents activitats de grup.

Amb la millora de les condicions a l’estació de Corralco, l’equip va poder entrenar primerament amb els esquís d’eslàlom, i després amb els de gegant. “La idea era descansar aquest dilluns, però com que donen bon temps i vam perdre alguns dies a l’inici pel vent i la neu, ho allargarem”, ha explicat el responsable tècnic del grup, Pol Carreras, que ha informat de com seran els entrenaments a Xile: “La idea és fer un bloc de gegant fins dimarts o dimecres, tot i que hem d’anar dia a dia a veure com evoluciona el temps, i dimecres descansaríem”.





Aprofitar les condicions amb supergegant i gegant

La intenció és centrar-se en les disciplines que exigeixen millors condicions de neu, aprofitant les condicions de l’estació xilena. “En aquesta estada, com que l’estació ho permet, perquè està bastant ben preparada, la idea és focalitzar-ho molt en les disciplines de supergegant i gegant. Eslàlom en farem, però tres dies, quatre màxim, aprofitant que els dies que fem supergegant la idea és fer doble sessió i a la tarda fer una mica d’eslàlom, però sobretot el que volem és centrar-nos en supergegant i gegant, que és el que més ens costa treballar quan hi ha poca neu”, ha assegurat Carreras.

En aquest sentit, Carreras ha explicat que a l’octubre, quan l’equip va a Stubai, “que hi ha poca neu molts cops, sempre és més fàcil fer eslàlom, i el mateix al desembre quan comencen les primeres nevades, quan és més factible fer eslàlom. Ara el que volem és fer un bon volum de gegant i guardar-nos l’eslàlom per a quan hi hagi menys neu”.

Aquesta estada a Xile busca fer volum d’esquí: “La idea és treure uns 16 dies d’esquí abans de tornar. Crec que podem treure una estada molt productiva, sempre que el temps ens ho permeti, però pinta bastant bé”.





La importància de Corralco

L’estació de Corralco ha esdevingut clau en cada pretemporada dels últims anys. Les condicions són perfectes i així ho valoren des del cos tècnic de la FAE, en paraules de Pol Carreras: “Corralco ens està sorprenent, la veritat, perquè té moltes possibilitats, ens donen totes els mitjans que necessitem, ens trepitgen pistes on volem i estem encantats de com ens estan tractant aquí”.





Els 17 U16 a Corralco

Són 17 els esquiadors U16 que s’han desplaçat a Corralco: Isabella Pérez, Ainhoa Piccino, Candela Mortés, Carlota Comellas, Anna Ramentol, Zoe Carretero, Eric Mitjana, Jan de Visa, Marc Daban, Bernat Gil, Max Black, Àlex Comellas, Eric Guimerà, Max Figueredo, Esteve Tor, Quim Llort i Arnau Escabrós.