L’FC Andorra topa amb la realitat i cau contra l’Amorebieta (3-0)

La intensa pluja ha estat protagonista en l’Amorebieta – FC Andorra (FCA)

L’FC Andorra tenia aquest diumenge, 27 d’agost, un desplaçament complicat al terreny de joc de l’Amorebieta. Els tricolors venien de guanyar els seus dos primers encontres de lliga, sumant 6 punts de 6 possibles. El repte per als d’Eder Sarabia, avui, era anar a per la tercera. Però, res més lluny de la realitat perquè han acabat perdent per 3 gols a 0.

La primera meitat ha tingut d’inici un parell d’ocasions dels del Principat, però el xut de Pampín marxava fregant el pal (minut 2) i Rubén Bover rematava de cap a les mans del porter local Campos (minut 7). Però ha estat l’Amorebieta qui s’avançava en el marcador amb una diana de Jauregi, al 39. Poc abans d’acabar el primer temps, el tricolor, Petxa, veia una tarja groga. Així, l’àrbitre indicava el camí dels vestidors amb 1 a 0 per als bascos.

El segon període no ha començat bé perquè, als 53 minuts, l’Amorebieta aconseguia el seu segon gol, obra d’Eraso. Amb aquets desavantatge l’FC Andorra ho ha intentat amb alguna ocasió clara -Álvaro, a la fusta (84′)- i movent la banqueta, però la reacció no arribava. Sí que li ha arribat una cartolina groga al local Etxeita quan el rellotge assenyalava el minut 81 de partit i, una altra, per al també jugador basc, Quintero, al 90. I, quan tot semblava dat i beneït, l’Amorebieta encara ha estat capaç de fer el tercer en el temps de descompte. Bany sota la pluja i bany de gols en contra per als del Principat

Sense temps per a més, el col·legiat ha xiulat la fi del matx amb el 3 a 0 que es tradueix en la primera derrota de l’FC Andorra a la lliga SmartBank, aquesta temporada. I derrota gruixuda.