Els tests d’anticossos detecten 71 afectats, 17 dels quals ja estan recuperats

En la roda de premsa del ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, i de la ministra d’Afers Exteriors, Maria Ubach, s’han avançat ja algunes dades dels tests d’anticossos realitzats a la població en el que destaca que s’han detectat un total de 71 cassos d’afectats asintomàtics, 57 a la primera volta i 14 en la segona (en la que encara falten algunes PCR). D’aquests, 17 ja s’han recuperat amb el que la xifra actual baixaria als 54. Les dades definitives es donaran en els propers dies doncs encara falten alguns anàlisis per finalitzar.

En la segona volta del cribratge poblacional s’han realitzat un total 68.326 tests d’anticossos, que sumats als realitzats en la primera volta conformen un total de 137.987 tests. En la segona volta hi ha hagut un miler de tests menys que poden correspondre als temporers que ja han deixat el país.

Joan Martínez Benazet ha assenyalat que del total de tests de la segona onada, 67.053 es corresponen a la població general, la qual un 8,5% ha generat anticossos; mentre que les 1.273 proves restants són de professionals sanitaris, un 11,1% dels quals ha generat anticossos.

El ministre també ha recordat que a partir de demà divendres s’eliminen les franges horàries per realitzar activitats esportives i de lleure. Amb tot, s’han de seguir evitant les activitats amb una gran concurrència de persones. Cal mantenir una distància mínima d’1,5 metres.

Aquesta distància no s’aplica entre persones de la mateixa unitat de convivència: s’entén com el conjunt de persones que conviuen de manera habitual en un habitatge (amb independència de la relació que tinguin) o bé les que formen part de la mateixa família.

Es permet l’agrupació de familiars, fins a un màxim de 15 persones, que poden flexibilitzar entre les mesures de distanciament. En les agrupacions de més enllà de la unitat de convivència, amb un màxim de 10 persones, s’ha de mantenir la distància d’1,5m i l’ús de mascaretes.

Ubach per la seva banda ha explicat les línies de treball d’Afers Exteriors durant la pandèmia, d’entre les quals destaca l’ajuda a nacionals i residents que volen retornar a Andorra, el suport a temporers, emergències consulars, i les converses amb Espanya i França pel restabliment de la circulació.

La titular d’Afers Exteriors ha remarcat l’esforç per facilitar el retorn al Principat d’andorrans i residents que es trobin a l’estranger per feina, estudi o turisme. Entre aquests hi ha hagut 100 ciutadans que ja han retornat, procedents de 35 països, i una quinzena més que ja tenen bitllet per tornar imminentment.

D’altra banda, Maria Ubach ha emfatitzat el treball per agilitzar i facilitar el retorn dels treballadors temporers als seus països d’origen. En aquest sentit, la ministra ha recordat la coordinació de diferents vols al Brasil, l’Argentina, Xile, Colòmbia, Mèxic o el Perú, entre d’altres.

Així doncs, la responsable d’Afers Exteriors ha remarcat que la feina d’assistència als ciutadans durant la pandèmia s’ha centrat en el tancament de fronteres, mobilitat d’estudiants que viuen a l’exterior, transfronterers i treballadors temporers. Finalment ha explicat que fins ara s’han rebut unes 1.500 trucades al telèfon d’Emergències Consulars (+376 324292) i al Ministeri d’Afers Exteriors. També s’han registrat consultes a l’adreça de correu electrònic consulars@govern.ad.