Els temps impedeix competir els andorrans a Astún

El mal temps per a la pràctica de l’esquí de competició ha obligat a cancel·lar les proves

Aquest dijous, dia 28 de març, no ha competit cap esquiador andorrà tot hi que hi havia curses previstes a l’estació d’Astún, a l’Alt Aragó (Pirineus Occidentals). Les provés en qüestió han hagut de ser cancel·lades a causa de les inclemències meteorològiques que han afectat les instal·lacions durant tota la jornada.

La cosa no queda només amb les competicions suspeses en aquest dijous. Demà divendres, vist l’impediment del temps per a garantir la seguretat dels corredors, els membres de l’organització han decidit també cancel·lar les curses programades.