El ministre Portaveu, Eric Jover, ha informat durant la compareixença d’aquest dijous al vespre que el telèfon d’atenció general a la ciutadania 188 i el telèfon d’atenció mèdica 116 continuaran plenament operatius durant els pròxims dies de Setmana Santa per atendre qualsevol consulta ciutadana.

Pel que fa al telèfon d’informació d’empresa, el número 180, atendrà divendres al matí i a la tarda; dissabte al matí; i dilluns al matí i a la tarda.

L’atenció per afers socials es farà com habitualment a través de l’activació del telèfon de la Policia, la Batllia o l’Hospital amb resposta davant qualsevol emergència. També segueixen actius el número 181 i el telèfon per comunicació de WhatsApp +376 606181, ambdós dedicats a l’atenció de víctimes de violència de gènere.