Dispositiu especial per a rebre La Vuelta

El director de la Policia, a l’esquerra amb uniforme, informant del dispositiu per a rebre la Vuelta (Policia d’Andorra)

La Policia posa en marxa un dispositiu especial amb motiu de l’arribada de la 78a edició de La Vuelta. Els pròxims 28 i 29 d’agost, el Principat serà escenari de la tercera etapa de la competició ciclista, que s’iniciarà a Súria i finalitzarà a Arinsal, i de la sortida de la quarta, que unirà Andorra amb Tarragona.

Prop de 200 policies de totes les àrees, 80 agents de circulació comunals i més d’una cinquantena de voluntaris es desplegaran al llarg del recorregut, des de la frontera del riu Runer fins a l’arribada, a Comallemple, per a vetllar per la seguretat d’esportistes i espectadors.

El dispositiu preventiu i de seguretat, que ha exposat aquest dimecres en roda de premsa el director del Cos, Bruno Lasne, estarà distribuït per zones i sectors. Es coordinarà des del Centre de Comandament Avançat que se situarà al centre de la Massana i on hi seran presents responsables de la Policia, Protecció Civil, Mobilitat, Bombers, el SUM, Creu Roja, Circulació i Mossos d’esquadra. En total, entre 350 i 400 persones implicades per tal de resoldre qualsevol incidència dins i fora del recorregut.

Uns dies abans de l'arribada de La Vuelta, la Policia destinarà diversos efectius a la vigilància dels ports, de la zona de meta i altres punts sensibles per a oferir les màximes garanties de seguretat durant l'etapa.





Tancament de carreteres

L’arribada de La Vuelta, dilluns 28 d’agost, suposarà el tall de les carreteres a partir de les 15:11 hores, una hora abans del pas dels ciclistes, que es preveu que travessin la frontera a les 16:11 hores. Amb tot, s’anirà modulant en funció de l’entrada prevista del primer corredor. Una vegada passi el vehicle de la Policia amb banderes vermelles ja no es permetrà la circulació fins que s’indiqui la reobertura de les vies, que es farà amb banderes verdes.

Tant la directora de Màrqueting d’Andorra Turisme, Noemí Pedra, com el director de la Policia, Bruno Lasne i el tècnic de Mobilitat, Daniel Boneta, han remarcat la importància que les persones que hagin de circular pels trams afectats ho facin abans de les 15 hores o després de les 18 hores. Cal tenir també en compte les afectacions de trànsit més enllà de la frontera hispano-andorrana en cas d’entrar o sortir del país, ja que la C-14 estarà tallada des de les 13 hores, aproximadament.

La circulació de vehicles quedarà interrompuda en els trams següents: La CG-1 al seu pas per Aixovall, La Margineda, vial del Pobladó, avinguda Salou i avinguda Tarragona; la CG-2 a la carretera de l’Obac, l’avinguda de la Bartra i Canillo; la carretera de Montaup; la carretera del coll d’Ordino; la CG-3 a l’avinguda del Casamanya i avinguda del Través; la CG-4 a l’avinguda del Ravell i Erts, i la CG-5 a Arinsal i Comallemple.

Per a l’evacuació posterior, es preveu desviar per la carretera d’Anyós els conductors que es desplacin des d’Ordino cap a les parròquies centrals per a evitar una major afectació en la circulació. Al mateix temps, es recomana a les persones que baixin des d’Arinsal o Pal que també es desviïn per Anyós si detecten retencions a l’entrada de la Massana.

L’endemà, la sortida dels ciclistes serà des de l’avinguda Tarragona a les 13 hores amb menys afectacions en el trànsit. Durant el pas dels corredors, la circulació de vehicles quedarà interrompuda a les avingudes Tarragona i Salou, el vial del Pobladó, la Margineda, Aixovall, Sant Julià de Lòria i la frontera hispano-andorrana. Entre les 7 i les 17 hores, a l’avinguda Tarragona entre les rotondes dels Marginets i Prada Casadet, s’habilitarà un carril de pujada i un de baixada.

S’aconsella a les persones que dimarts hagin de circular pels trams afectats, que ho facin abans de les 12 hores o després de les 14 hores.

Segons ha explicat Boneta, l’estat de les carreteres es podrà seguir en directe amb un mapa interactiu a través de l’app i el web del departament.