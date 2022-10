Els representants del sector valoren bé el funcionament de la quota especial d’estiu per a l’hostaleria

El ministre de Justícia i Interior, Josep Maria Rossell, i el ministre de Turisme i Telecomunicacions, Jordi Torres, –juntament amb el secretari d’Estat Joan León– han encapçalat aquest dijous una reunió amb el sector hoteler del país; representat per la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra (CCIS), la Confederació Empresarial Andorrana (CEA), la Unió Hotelera (UH), Autèntics Hotels (AH) i l’Associació d’Empreses d’Allotjaments Turístics (AEAT). El director del departament d’Immigració, Jesús Guardiet, també ha participat a la reunió.

La trobada ha servit per a fer balanç de la quota especial d’estiu per al sector de l’hostaleria, aprovada pel Govern per primera vegada per a la temporada d’estiu 2022 i que es va tancar amb un total de 1.721 permisos; dels quals 1.146 tenien una autorització prèvia de la temporada d’hivern i 575 eren temporers per primera vegada.

Els representants dels hotelers han valorat positivament el funcionament de la prova pilot d’aquesta quota especial d’estiu, que el ministre Rossell ha avançat que el Govern, donada la bona experiència, té previst tornar a aprovar l’estiu vinent.