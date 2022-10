La 2a edició del Premi Àlex Lliteras de periodisme esportiu és per a Albert Llimós

La ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva, juntament amb el secretari d’Estat d’Esports, Justo Ruiz, han participat aquest dijous a la tarda a la celebració de la segona gala d’entrega del Premi Àlex Lliteras de periodisme esportiu. El certamen està dotat pel Govern amb 5.000 euros de premi, 4.000 euros per al guanyador i 1.000 euros per a reconèixer un treball com a accèssit.

El guardó està destinat a reconèixer l’excel·lència en la feina periodística a l’entorn de l’esport en català i recordar la tasca i feina impulsada pel periodista Àlex Lliteras, una persona que personificava l’esperit que s’ha volgut donar a aquest guardó. Durant l’acte d’entrega del premi, Ruiz ha destacat que “els valors de l’Àlex Lliteras, la seva tasca periodística i la seva bonhomia estan ben presents i continuen sent una llum per a tots nosaltres”, tot i que ja fa més de dos anys que el periodista va traspassar.

El secretari d’Estat també ha volgut emfatitzar que el guardó té la finalitat d’estimular i incentivar la creació periodística en el camp esportiu, seguint la línia del Premi Pirene de Periodisme dotat pel Govern d’Andorra, i impulsar els projectes fets i escrits en català.

El treball d’Albert Llimós, premiat

La segona edició del certamen se l’ha endut el periodista català, Albert Llimós, pel seu reportatge publicat al Diari Ara, ‘20 anys d’abusos d’un exentrenador del Barça en una escola’. El jurat n’ha destacat la tasca de fiscalització, el poder i també el fet que abordi un tema d’interès general com son els abusos sexuals. “És una gran feina d’investigació”, recull el jurat.

Així, l’accèssit ha estat pel documental audiovisual ‘El cas CF REUS. Buscant culpable’, elaborat per Andreu Rauet Munté, Víctor Gómez Piñol i Adrià Tella Pascual. En aquest cas el jurat en destaca la professionalització del projecte, malgrat que hagi estat elaborat per estudiants de periodisme.

De manera prèvia a l’entrega del guardó, s’ha celebrat una xerrada sobre el model de la revista Panenka a càrrec de Roger Xuriach i Marcel Beltrán, dos dels responsables d’una publicació d’èxit i prestigi, els darrers anys, en el periodisme esportiu. Així mateix, l’acte també ha comptat amb la intervenció de la periodista Ruth Gumbau.