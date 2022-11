Els quatre hospitals de l’Alt Pirineu i Aran ja gestionen les baixes dels pacients ingressats

Els quatre hospitals de la Regió Sanitària de l’Alt Pirineu i Aran ja gestionen les incapacitats temporals (IT) per ingrés hospitalari. Així, els pacients que ingressen de forma programada o urgent a l’Hospital Comarcal del Pallars, l’Espitau Val d’Aran, la Fundació Sant Hospital i l’Hospital de Cerdanya reben la baixa automàticament al mateix hospital i els familiars s’estalvien desplaçar-se al CAP per a fer el tràmit.

Entre els quatre centres han gestionat una cinquantena de baixes i una quarantena de comunicats de confirmació des del juliol, quan es va començar a desplegar la mesura. Actualment, el 14% de les IT generades a la regió són per ingrés hospitalari, amb la qual cosa es preveu estalviar entre 1.550 i 2.800 visites anuals als CAP.

La gestió automanitzada de les baixes als hospitals “beneficia la població en edat laboral i busca agilitzar els processos, disminuir el nombre de visites a l’atenció primària per a aquest tipus de gestions, desburocratitzar el sistema i millorar l’experiència del pacient i del seu entorn familiar”, segons assenyalen des de Salut.

Aquesta millora s’aplica als pacients hospitalitzats de diferents procedències (urgències, programats quirúrgics i programats mèdics). D’aquesta manera, la tramitació de la IT a l’hospital comença al prescriure-la el metge d’acord amb l’ordre d’ingrés. Si al cap de set dies després del primer dia que es va faltar a la feina, el pacient encara continua ingressat, es genera un comunicat de confirmació de manera automàtica, que té una validesa de catorze dies.

En el cas que el pacient rebi l’alta hospitalària abans del setè dia, se li entrega juntament amb l’alta el comunicat de confirmació. Tant la baixa com el primer comunicat es poden descarregar immediatament des de ‘La Meva Salut’. Els següents comunicats de confirmació s’han de gestionar ja a l’atenció primària.

A Catalunya, la gestió de les IT des dels hospitals va arrencar en forma de pla pilot a principis de febrer a l’Hospital Parc Taulí i als centres d’atenció primària de la zona, i progressivament s’està desplegant a la resta de regions de tot el territori català. En el conjunt de Catalunya es preveu estalviar entre 180.000 i 324.000 visites anuals a l’atenció primària.