Àries

del 21 de març

al 20 d’abril

Pots sentir-te molt sol·licitat, captaràs fàcilment l’atenció de la gent i probablement sigui perquè et sents bé amb tu mateix/a. En el treball setmana molt productiva si ets capaç de mantenir la teva atenció en el projecte que tens entre mans.

Taure

del 21 d’abril

al 20 de maig

La influència de Venus pot ajudar-te a recuperar un afecte ja que el sector de l’amistat et permet fer creu i ratlla amb velles rancúnies. En el treball una idea, un projecte que va poder fallar en el seu moment, podries tirar-lo endavant.

Bessons

del 21 de maig

al 20 de juny

Si et mostres capritxós i t’obstines que la teva parella doni el seu braç a tòrcer en tot moment, et duràs un desencís, medita i no vulguis guanyar sempre. En el treball hauràs d’estar disponible i assumir majors responsabilitats.

Cranc

del 21 de juny

al 21 de juliol

A casa tens aliats, no enemics, encara que de vegades s’oposin als teus desitjos, i són els que més et recolzaran en els moments decisius i importants de la teva vida. En el treball centra’t en el teu potencial i en el que pots desenvolupar. Sigues realista.

Lleó

del 22 de juliol

al 21 d’agost

La passió i l’enamorament pot ennuvolar-te el sentit de la realitat, pot ser que hagis d’explicar-ho a les persones que no entenen les teves reaccions. En el treball, el teu interès en un projecte, pot convertir-se en un repte, compliràs objectius.

Verge

del 22 d’agost

al 21 de setembre

Si la teva relació sentimental és molt important per a tu i per a la teva estabilitat emocional, aposta per ella i supera els retrets. Sincera’t i parla amb el cor. En el treball una persona amiga pot facilitar-te les coses i una altra posar-te pals a les rodes, tu decideixes.

Balança

del 22 de setembre

al 22 d’octubre

L’espontaneïtat no és fer el ridícul, més aviat demostra que pots mostrar-te tal com ets. En l’amor quan mana el cor és bonic. En el treball un bon projecte té la seva recompensa i després de lluitar arriba el premi. Enhorabona.

Escorpí

del 23 d’octubre

al 21 de novembre

Una persona que t’estima et pot ajudar a alliberar-te de males experiències, prova a posar més optimisme a la vida i a començar una dieta sana. Les tensions que es manifesten en el teu treball es poden deure a una mala gestió de les relacions professionals.

Sagitari

del 22 de novembre

al 20 de desembre

Compaginar amor, treball, família i sortides amb els amics i compromisos diversos pot resultar esgotador, pensa en com canviar aquesta dinàmica. En el treball la defensa mai és un bon atac, posa-li més amor a les teves reaccions, acaba donant bons resultats.

Capricorn

del 21 de desembre

al 19 de gener

Escoltar, veure i callar pot ser una bona opció per a no entrar en conflicte, però millor riure, estimar i somiar, que és molt més constructiu i eficaç en la convivència. Treball: plantar les llavors de nous projectes és la clau dels teus objectius laborals.

Aquari

del 20 de gener

al 18 de febrer

Saps quan és el moment de renovar les teves il·lusions i de donar un pas decisiu en una relació, sembla que tot està a punt perquè l’amor et doni una gran alegria. En el treball oportunitats de millora i creixement t’ajudaran a tirar endavant les teves iniciatives.

Peixos

del 19 de febrer

al 20 de març

Mostrar el teu costat més amorós i comprensiu serà la clau d’aquests dies per a provocar alguns canvis emocionals de les persones que tenim a prop. El bon ambient que pots crear en el treball contribueix a que tot funcioni millor.