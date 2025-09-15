Els Pastorets tornen, a Sant Julià, amb nova edició i un càsting obert per a la nova temporada

La tradicional representació dels Pastorets arriba enguany, a Sant Julià de Lòria, a la seva 32a edició i ja ha obert el període de càsting per a tots aquells que vulguin formar part de l’espectacle. Les sessions de càsting se celebraran el divendres 19 de setembre, de 18 a 21 hores, i el dissabte 20 de setembre, de 17 a 20 hores. Les codirectores de l’obra, Núria Montes i Txell Díaz, animen tothom a participar-hi: “Volem que vingui tothom, ja sigui gent relacionada amb el teatre amateur o professional, del món de la dansa o de la música”, entre d’altres.
Díaz ha subratllat la voluntat de continuar el camí iniciat l’any passat i perfeccionar els nous dispositius escènics: “El fred va ser un repte, però el gran obstacle era la por de fer-ho al carrer. Malgrat això, va ser tot un èxit”. En aquest nou escenari, situat a l’antiga Casa Comuna i els seus jardins, els actors es van sentir còmodes i el públic ho va rebre amb entusiasme.
La consellera de Cultura, Teresa Areny, ha confirmat que l’aposta es repetirà: “La bona acollida de l’any passat ens dona les ales per a continuar amb aquesta tradició”.
Les representacions tindran lloc els dies 26 i 28 de desembre, i 4 i 6 de gener, amb doble funció cada jornada, a les 18 h i a les 20 h. Les entrades, disponibles a partir del mes de desembre, tindran un preu simbòlic de 3 euros per seient, mentre que el públic que prefereixi gaudir de l’obra dret podrà fer-ho de manera gratuïta.
L’equip de direcció comptarà també amb la col·laboració d’Anna Mangot en el vestuari, amb l’objectiu d’acabar d’ajustar les noves propostes escèniques.
D’altra banda, el Centre Cultural Lauredià avança amb les obres de remodelació, que està previst que finalitzin durant el primer trimestre de 2026, mentre que els treballs de la façana es completaran el desembre de 2025.