Irineu Esteve i Gina del Rio entrenen a Font Romeu

Irineu Esteve i Gina del Rio es troben a Font Romeu entrenant. Els dos fondistes andorrans han tornat a l’activitat després de l’estada a Escandinàvia de final del mes d’agost, i després d’uns dies d’assimilació i descans. Esteve i Del Rio s’exercitaran a l’estació francesa durant dues setmanes, per a continuar amb la preparació de la temporada. Així les coses, Esteve comptarà els pròxims dies amb l’acompanyament del seu entrenador del Team Aker, Hans Kristian Stadheim, que viatjarà a Font Romeu per a supervisar la preparació.
Així mateix, Gina del Rio entrenarà els primers dies al seu ritme buscant l’aclimatació, per a després unir-se als entrenaments de l’equip de França, que té previst acudir també a Font Romeu.
En acabar aquest mes de setembre, Irineu Esteve viatjarà a Oslo amb el Team Aker, i serà novament a Torsby per a entrenar amb l’equip. Gina del Rio, per la seva part, serà del 14 al 22 d’octubre a Premanon, amb l’equip femení de França. Ja de l’1 al 9 de novembre, els dos junts, Esteve i Del Rio, seran a Davos per a entrenar en neu.