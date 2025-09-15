L’equip infantil de gimnàstica estètica de grup del GAEE participa a la Pannon Cup de Budapest

L’equip infantil 12-14 de gimnàstica estètica de grup (GEG) del GAEE “ha fet història en convertir-se en el primer conjunt d’aquesta categoria al país que participa en una competició internacional de GEG”. Ha estat a la Pannon Cup de Budapest. La seva presència en aquest torneig suposa un gran pas endavant per a la gimnàstica estètica de grup al Principat, ja que fins ara cap equip tan jove havia aconseguit competir en un esdeveniment d’aquest nivell.
Les gimnastes, acompanyades del seu cos tècnic, viuen aquesta oportunitat amb molta il·lusió i emoció. Per a elles, poder enfrontar-se a equips de gran nivell internacional representa un repte esportiu i, alhora, una experiència única de creixement personal i col·lectiu.
Les gimnastes són:
Kyara Pereira
Amelie Benet
Zoe Raya
Joana Da Silva
Carla Villaverde
Judith Castillo