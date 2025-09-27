La literatura andorrana, protagonista de la Setmana del llibre en català, a Barcelona

La ministra de Cultura, Joventut i Esports ha participat aquest matí de dissabte als actes centrats en la producció editorial andorrana en el marc de la 43a Setmana del llibre en català, que se celebra a Barcelona. Mònica Bonell ha assegurat que la presència del sector andorrà a la fira “ajuda a teixir vincles i a projectar la llengua i la literatura en català amb confiança i amb ambició de futur”.
Durant la seva intervenció, la ministra ha reivindicat la producció literària en català: “per a nosaltres, la llengua catalana és molt més que el llegat cultural que hem rebut dels pares i els padrins: és una eina de cohesió i de futur. Per això, el Govern hi treballem amb convicció, també a través de la literatura i de les obres que avui presentem, perquè cada llibre publicat en català ens recorda que la nostra llengua, la llengua que tenim en comú, pot expressar tots els mons possibles.”
Bonell també ha recordat la resta de vincles amb que compta el Ministeri per a fer difusió de la producció editorial andorrana en català, com la Fira del llibre d’Organyà. Així, durant l’estada a la fira, la ministra s’ha saludat amb el president de la Generalitat de Calalunya, Salvador Illa.
Al llarg del Matí d’Andorra, s’han presentat les principals novetats editorials del Principat d’enguany, com ‘L’estafador que va ser rei’, de Jorge Cebrián (Anem Editors), ‘Sentinella’, de Joan Peruga (Editorial Andorra) o el guanyador del Premi Fiter i Rossell 2025, ‘Tolls’ de Nil Forcada (Pagès editors). També, s’ha dut a terme una lectura dramatitzada d’Un any de la nostra vida’, de Xavi Fernàndez (Editorial Masegosa) i s’han presentat llibres agrupats al voltant de la narrativa del Pirineu, ja que l’estand en el qual Andorra participa també acull l’Associació Llibre del Pirineu.
El Ministeri de Cultura, Joventut i Esports, a través de l’Àrea de lectura pública i biblioteques, està present en la Setmana del llibre en català, que se celebra del 19 al 28 de setembre a Barcelona, al Passeig Lluís Companys. La trobada d’enguany arriba a la 43a edició i Andorra hi està present sota un mateix estand, el número 41, amb les edicions del Govern d’Andorra, l’Associació d’Editors d’Andorra i l’Associació Llibre del Pirineu. Així, s’ofereixen en total prop de 200 títols. Els editors del país, els escriptors i les entitats i institucions que tenen producció editorial poden vendre les seves obres en el mateix estand, destacant les darreres novetats.