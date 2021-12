Els no vacunats s’hauran de confinar si són contacte de positiu

El Govern ha decidit modificar els protocols de confinament a seguir, de tal manera que el rastreig de contactes el fa un mateix. Així, en cas de donar positiu, cal avisar els contactes perquè s’aïllin i se sotmetin a una prova TMA o PCR. A partir d’aquí, si es dona positiu s’inicia de nou la cadena avisant els contactes.

En cas de donar negatiu es preveuen dues casuístiques. Si s’està vacunat no cal confinar-se, però sí mantenir una vigilància passiva, adoptant i extremant les mesures de pertinents de protecció: mascareta, higiene i distància. Al cap de 14 dies s’entén que ja no hi ha perill de ser positiu de contagiar a algú altre.

Si no s’està vacunat caldrà passar un confinament de 7 dies i tornar-se a sotmetre a una prova diagnòstica. Si aquesta és negativa, llavors ja es pot sortir del confinament, però extremant les precaucions encara set dies més.