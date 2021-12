Augment del 3% de les tarifes del túnel d’Envalira per al 2022

Les tarifes del túnel d’Envalira per a l’any 2022 presentades per Túnel d’Envalira S.A., s’han actualitzat els seus preus i augmenten un 3% respecte a l’any passat com a resultat de l’aplicació de la fórmula de càlcul establerta en el contracte de concessió, que té en compte l’IPC interanual corresponent al mes d’octubre. Les tarifes s’arrodoneixen a 10 cèntims per evitar canvis de cèntims d’euro.

A més, es manté la gratuïtat d’ús del túnel d’Envalira durant els intervals de temps en què que el port estigui tancat al trànsit per tal garantir així l’accessibilitat al Pas de la Casa. També es manté la reducció del 50% respecte a les tarifes en vigència per als residents i treballadors al Pas de la Casa.