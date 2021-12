Martínez Benazet creu que aviat es veurà una estabilització de les dades epidemiològiques

El ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, no creu “que faltin molts dies per veure una una estabilització de les dades” relatives a la pandèmia de Covid-19. Així ho ha manifestat aquest divendres en una compareixença per actualitzar-les i explicar les noves mesures per contenir els contagis.

Així, el total de casos des de l’inici de la pandèmia ja és de 18.010 (+352) i 16.162 (+83) han superat la malaltia. El nombre de defuncions es manté en 132. D’aquesta manera, els casos en actiu actualment són 1.716 (+269), la xifra més alta registrada des que es va declarar l’emergència sanitària.

A l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell hi ha 19 pacients de Covid-19 ingressats (+4), 5 d’ells a l’UCI (+1). Al centre sociosanitari El Cedre es mantenen els 7 ingressats, encara que es preveu que alguns d’ells rebin l’alta aquest cap de setmana.

Pel que fa a la població escolar, hi ha 45 aules en confinament total i 72 amb algun dels seus alumnes en aïllament, i altres 45 es troben sota vigilància passiva.

Més stoplabs i nou procediment de confinament

A la vista de les dades, el titular de Salut ha explicat que la pressió no es troba en el sistema hospitalari -com sí passava fa un any, quan amb una incidència elevada els casos hospitalitzats i greus eren molt superiors- sinó en l’oficina Covid, ja que amb tants nous casos diaris es fa molt complicat fer el rastreig de contactes.

Per això s’ha modificat lleugerament el procediment en casos de positius i contactes. Així, serà la persona que dona positiu la que haurà d’avisar els seus contactes perquè s’aïllin i se sotmetin a una prova diagnòstica. Llavors es preveuen diferents casuístiques en funció de si s’està immunitzat o no -amb vacuna-.

Si es dona negatiu i s’està vacunat no caldrà aïllar-se, però sí extremar les mesures de protecció i mantenir una vigilància passiva. Si passats 14 dies la situació no ha variat, es considerarà que ja no es té risc.

Si es dona negatiu i no s’està vacunat, es passaran 7 dies de confinament domiciliari i es realitzarà una segona prova diagnòstica. En cas que tornés a tenir un resultat negatiu es passarien 7 dies més en règim de vigilància passiva, extremant les mesures de protecció però sense haver de restar confinat.

En cas de donar positiu, caldrà aïllar-se i avisar al metge referent.

Per agilitzar les proves diagnòstiques -s’estan fent més d’un miler de TMA al dia, el que és un cribratge del 10% de la població setmanalment sense comptar els test ràpids i PCR que es puguin fer en farmàcies i laboratoris-, s’amplien els stoplabs en funcionament. El de la plaça de Braus d’Andorra la Vella -davant del Govern- donarà servei tots els dies, de 8.30h a 18.30h. El que s’obrirà aquest mateix divendres al Prat Gran d’Escaldes-Engordany donarà servei en el mateix horari però de dilluns a divendres. Finalment, al Pas de la Casa se n’obrirà un que donarà servei els dimarts, divendres i dissabtes entre les 10h i les 15h.

D’altra banda, les vacunacions es tornen a centralitzar totes a la plaça de Braus d’Andorra la Vella.