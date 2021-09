Els minerals necessaris per a enfortir el sistema immune

La ingesta de minerals ha de ser diària, ja que en els aliments es troben en quantitats molt petites. Treballen juntament amb les vitamines per a potenciar i mantenir en perfecte estat el sistema immune. El manteniment d’un nivell adequat de minerals en l’organisme requereix tant la seva presència en la dieta en les quantitats recomanades com d’un adequat equilibri entre ells. Aquests són els minerals que reforcen les nostres defenses:

Zinc. Participa en més de 100 reaccions metabòliques, per la qual cosa resulta essencial per al sistema immune. És, a més, un potent antioxidant, la qual cosa ajuda a impedir o retardar l’oxidació del nostre organisme. Aquesta oxidació pot provocar alteracions, donant lloc a unes certes malalties, entre elles el càncer.

Seleni. Aquest mineral contribueix a reduir la progressió de les infeccions virals. Sobretot és un gran antioxidant que treballa juntament amb la vitamina E per a prevenir l’oxidació de les cèl·lules. També és antiinflamatori, estimula la producció de limfòcits T i ajuda en el control de la tiroide.

Ferro. El nostre organisme utilitza el ferro per a fabricar hemoglobina, una proteïna dels glòbuls vermells que transporta l’oxigen dels pulmons a diferents parts del cos, i la mioglobina, una altra proteïna que proveeix oxigen als músculs. A més, quan existeix un dèficit, disminueix la quantitat de glòbuls blancs i la seva capacitat per a neutralitzar els patògens.

Coure. Ajuda al fet que el cos assimili i utilitzi el ferro. El seu dèficit, encara que rar, afavoreix l’aparició d’infeccions respiratòries i d’orina. També actua com a antioxidant i és necessari en la fabricació del col·lagen, per a mantenir el volum de sang i per a la producció d’energia en les cèl·lules. Afavoreix la cicatrització de ferides, la formació de melanina i el manteniment de les hormones tiroïdals.

