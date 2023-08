Empedrat, un bon plat a l’estiu

Un plat d’empedrat (Getty images)

L’Empedrat és una deliciosa amanida típica de la cuina catalana, plena de sabors mediterranis i ingredients frescos i, per això, és ideal per a fer-la a l’estiu. Aquí tens la recepta per a preparar un autèntic empedrat:

Ingredients:

250 g de fesols (mongeta tendra catalana, mongeta del ganxet o de Santa Pau)

1 ceba mitjana, tallada a trossos petits

2 tomàquets mitjans, tallats a daus

1 pebrot verd, tallat a daus

1 cogombre mitjà, tallat a rodanxes fines

100 g d’olives negres, sense os i trossejades

100 g de bacallà dessalat, cuit i desfet en trossos petits (opcional)

Oli d’oliva verge extra

Vinagre de vi (preferiblement vi negre)

Sal i pebre al gust

Julivert fresc, picat per a decorar





Preparació:

En primer lloc, posa a remull les mongetes seques la nit abans de la cocció. Això ajudarà a reduir el temps de cocció.

L’endemà, cuina els fesols i els cigrons en olla de pressió amb aigua i una mica de sal. Un cop aconseguit el punt de cocció adequat, treu l’olla del foc i deixa que es refredi.

Mentre es refreden els llegums, prepara la resta d’ingredients. Talla els tomàquets, el pebrot, el cogombre i la ceba en trossos petits i trosseja les olives.

Un cop els llegums estiguin freds, afegeix per sobre un raig d’oli d’oliva i vinagre de vi al gust. A continuació, barreja les verdures tallades i les olives, perquè tots els sabors es combinin.

Ara és el moment de posar els trossos de bacallà dessalat. Tasta l’amanida i ajusta la sal i el pebre al teu gust. (Com a opcional, alguna anxova tampoc li aniria malament).

Finalment, abans de servir, decora amb julivert picat per a donar-li un toc fresc i acolorit.

L’Empedrat és millor si es deixa reposar a la nevera durant unes hores abans de servir, ja que això permetrà que tots els sabors es barregin i esdevingui més gustós i refrescant. Es pot servir com a plat únic o com acompanyament d’altres plats, com carns a la brasa.