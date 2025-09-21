Els itineraris de natura es consoliden com atractiu turístic durant l’estiu a Sant Julià

Les dades de freqüentació dels itineraris naturals de Sant Julià de Lòria durant els mesos de juny, juliol i agost de 2025 han mostrat un increment notable de l’ús dels camins i han confirmat la seva consolidació com a espais d’oci i de contacte amb la natura per a turistes i residents. El Camí de Sant Serni de Nagol ha estat el més concorregut al llarg de l’estiu. Durant el mes d’agost n’han gaudit 3.114 persones, que han representat el 59% del volum global de visitants, gairebé el doble dels 1.793 usuaris del mes de juliol. Aquesta tendència evidencia l’atractiu creixent del recorregut.
El Camí del Mas ha mantingut una afluència estable, amb 822 persones al juny, 999 al juliol i 920 a l’agost, fet que el situa entre els itineraris més utilitzats malgrat una lleugera davallada a finals de l’estiu. Paral·lelament, l’itinerari Macarulla inaugurat aquest estiu s’ha consolidat com a proposta familiar i interpretativa, amb una mitjana diària de 53 persones entre setmana i de 79 en cap de setmana.
Els itineraris de Sant Julià de Lòria han registrat 858 usuaris a l’agost amb un ús més moderat, però constant, reforçant la seva funció com a punts d’accés i connexió amb altres camins de la parròquia.
L’anàlisi del perfil d’ús mostra que la major part de la freqüentació s’ha concentrat durant els caps de setmana, quan la presència de visitants ha augmentat de manera significativa. El senderisme continua sent la pràctica predominant a tots els recorreguts, mentre que l’ús ciclista més discret.
En conjunt, el balanç de l’estiu reflecteix una tendència positiva en l’ús dels camins de Sant Julià de Lòria, amb un augment destacat d’usuaris i una clara consolidació dels itineraris com a espais de lleure actiu, turisme sostenible i descoberta del patrimoni natural de la parròquia.