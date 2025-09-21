Pujada Beixalís: Edgar Montellà és segon després d’explotar-li el motor

El pilot, Edgar Montellà, començava dissabte la jornada de la Pujada a Beixalís, puntuable per al Campionat d’Andorra de Muntanya (CAAM), amb la primera pujada d’entrenaments marcant el millor crono. La segona pujada, la primera de cursa, Montellà acabava segon a 0.02 de Joan Gil, el guanyador absolut de la prova.
“Sabíem que teníem molt a millorar analitzant el vídeo. Quan hem anat cap a la sortida de la tercera pujada, ha explotat el motor i ens hem quedat fora. Ja no hem pogut fer més carrera”, explicava Edgar Montellà al final d’aquest complicat dia.
Tot i aquest contratemps, el pilot ha pujat al podi com segon del campionat CAAM, segon de Motosport, segon de la categoria.
0.06 l’han separat de la victòria
“Sap greu perquè és la pujada de casa, pels patrocinadors, perquè és Campionat d’Andorra, però no hi hem pogut fer més. Sabem que el ritme era més que alt, per a estar davant de tot i em quedo amb la part positiva. Ara toca mirar endavant i centrar-nos en la propera setmana, en la cursa a Onil, on al campionat espanyol anem primers amb tres punts d’avantatge, i no pensar en res més”
Així doncs, competició agredolça per a l’encampadà.