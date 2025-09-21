Roger Turné tanca la temporada oficial amb un tercer lloc a la general de la Copa d’Espanya i segon de la Copa Catalana

Roger Turné, tercer per la dreta. Foto: Cedida
El corredor de BTT del Principat, Roger Turné, ha posat el seu punt i final a la temporada oficial, competint a la Sea Other Europe disputada a Girona. El ciclista del BH Coloma Academy ha aconseguit el tercer lloc de la classificació final de la Shimano Super Cup Copa d’Espanya i subcampió de la Copa Catalana.

A Girona, Turné es presentava amb ganes de “marxa”. Les bones sensacions tingudes en el darrer Mundial i la setmana de treball el feien estar en el punt idoni per a la disputa de la darrera prova de la temporada oficial.

En un recorregut sempre molt rodador, el que es troba a Girona, el del BU Calos Coloma Academy ha anat de menys a més, evolucionant quan anava sumant quilòmetres i entrant en un top 10 que l’ha fet certificar el doble podi final als dos campionats: la Shimano Super Cup Copa d’Espanya i la Copa Catalana.

“Temporada acabada a Girona. Molt content de la cursa que he fet, m’he sentit molt bé i això fa que hagi pujat al podi final dels dos campionats”, afirmava Roger Turné en acabar la prova

