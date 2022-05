Els inversors d’Andorra Business Market reuneixen una capacitat de finançament de més de 100 milions

Més de 200 persones han participat en la primera jornada de l’Andorra Business Market, un fòrum participatiu, dinàmic i obert on han interactuat empreses, inversors i emprenedors. En aquesta segona edició, organitzada novament per Andorra Business i la Red Business Market, participen més de 25 inversors nacionals i internacionals, es presenten els projectes de 27 start-ups i els inversors presents reuneixen una capacitat de finançament superior als 100 milions d’euros.

El programa s’ha iniciat amb una presentació a càrrec del ministre de Presidència, Economia i Empresa, i president d’Andorra Business, Jordi Gallardo, centrada en les oportunitats que ofereix Andorra en matèria de desenvolupament empresarial, emprenedor i d’innovació. Gallardo ha destacat que “l’objectiu d’aquestes jornades és atraure inversió al país, impulsar l’ecosistema emprenedor, start-up i empresarial, i l’atracció de talent. Tot en un marc fixat dins l’estratègia de país impulsada pel Govern d’Andorra. Una vegada més ha tornat a superar les expectatives i fins i tot es van exhaurir les places disponibles.”

Posteriorment, s’ha donat el tret de sortida a les taules rodones amb temàtiques tan diverses com les claus per a la construcció dels ecosistemes d’innovació, les inversions en tecnologies emergents i innovadores i la gestió del talent, lideratge femení i la innovació educativa en la creació d’ecosistemes emprenedors. La jornada matinal finalitza amb una sessió més pràctica amb recomanacions per a inversions privades i per a start-ups.

En aquest sentit, la directora d’Andorra Business, Judit Hidalgo, ha explicat que “apostem pel desenvolupament emprenedor i intraprenedor del país com una de les línies fonamentals d’acció. L’hem pensat com un fòrum dinàmic, pràctic i obert que permet a les persones assistents connectar durant aquests dos dies amb inversors i persones expertes de referència internacional en el camp de l’emprenedoria, la inversió i el desenvolupament empresarial”.

El programa de l’Andorra Business Market inclou taules rodones, conferències, rondes d’inversió i espais de treball de networking que durant els dies 26 i 27 de maig reuniran. Tot plegat, obert a models d’inversió en fase pre–seed, seed, desenvolupament i consolidació, així com d’adquisició d’actius i inversió empresarial.

A la tarda arriba el torn per a la presentació dels 27 projectes d’star–ups i divendres tindran lloc més de 140 reunions entre empreses i inversors.