La Massana reformarà el Camp de Santa Caterina

El jovent de la Massana disposarà d’un espai propi al Camp de Santa Caterina. En la sessió de Consell s’ha donat llum verda al suplement de crèdit de 711 mil euros per poder disposar de la partida necessària per portar a terme les obres i també a la convocatòria per a la seva licitació. Es tracta d’un projecte integral, que es farà en dues fases. “L’objectiu és disposar de dos espais a l’aire lliure clarament diferenciats: el Prat Gran, per als infants i santa Caterina per als joves, a partir més o menys de dotze anys. Considerem que és important que cadascú tingui el seu espai, ja que les necessitats i gustos són diferents”, ha explicat el conseller d’Educació, Joventut i Esports, Kevin Poulet, que ha afegit que el projecte s’ha realitzat tenint en compte les opinions expressades pels joves a través d’una enquesta. Per tant, “és un projecte que tirem endavant amb la seva complicitat”. Es preveu que les obres puguin començar al setembre.

Un altre projecte que començarà ben aviat és la reforma de la Casa Pairal. En aquest cas, els treballs ja s’han adjudicat per un import de 210.470 euros pel que fa a la part constructiva i 78.052 euros pel que fa a la climatització i altres instal·lacions. La consellera de l’Àrea Social, Francesca Guerrero ha afirmat que “amb aquesta reforma pretenem que la gent gran se senti més còmoda i tingui més opcions per fer activitats”. Les obres tindran una durada de quatre mesos i s’espera poder inaugurar-la de cara a la tardor.

D’altra banda, en la mateixa sessió s’ha aprovat la compra d’un terreny al Mas de Ribafeta per tal de construir un aparcament i garantir el servei als veïns i clients dels establiments de la zona. “Serà un aparcament d’una trentena de places que donarà servei a una zona on costa molt aparcar, ja que la carretera és estreta i no permet instal·lar zones blaves”, ha explicat la cònsol major, Olga Molné. La superfície del terreny és de 919 m² i el seu preu és de 900 mil euros. Actualment, a la zona hi ha un altre aparcament, però amb un terreny de lloguer, amb revisió del contracte anual, cosa que no permetia garantir les facilitats d’aparcament.

Un altre dels punts destacats ha estat el suplement de crèdit per fer front a la segona fase d’eixample de la carretera de Sispony i de la reforma de la plaça de l’Església, incloses en el Pla d’Amabilització i Pacificació de la Massana. “Durant l’obertura de plecs vam comprovar que hi havia un increment del preu de les obres al voltant d’un 40% a causa de l’encariment dels materials i per això hem hagut d’aprovar un suplement de crèdit de 450 mil euros per poder-les realitzar”, ha explicat la cònsol menor, Eva Sansa.

Les dues obres ja hi ha estat adjudicat i, per tant, els treballs començaran ben aviat. En el cas de la plaça de l’Església, cal una renovació del paviment, força malmès. Pel que fa a la segona fase de la carretera de Sispony, es tracta de donar continuïtat al projecte engegat l’any passat per connectar a peu Sispony amb el centre de la Massana. Justament, el comú treballa en la connexió dels diferents pobles. Per això avui també s’han aprovat dos convenis de cessió urbanística anticipada amb la finalitat de portar a terme la construcció de part de les voreres entre Erts i Arinsal, unes obres que aniran a càrrec del Govern.