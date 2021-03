Els inscrits en recerca de feina al Servei d’Ocupació augmenten un 4,7%

El nombre global de demandants inscrits al Servei d’Ocupació en recerca de feina a final de mes és de 1.323 persones, amb una variació respecte al mes anterior del +4,7% (1.264 persones), i un +199,3% superior al mateix mes de l’any anterior (442 persones).

El nombre de demandants inscrits buscant una millora de la seva situació laboral a final de mes és de 727 (711 el mes anterior), fet que representa una variació mensual del +2,3% i una variació del +167,3% respecte al febrer de l’any 2020 (272 persones).

El nombre de demandants de serveis a final de mes és de 33. D’aquests, 5 són demandants en situació de baixa mèdica superior a 6 mesos i 28 són demandants de serveis en situació d’ocupació. La variació respecte al mes anterior és d’un -6,7% per als demandants de serveis en situació d’ocupació mentre que per als demandants de serveis en situació de baixa mèdica superior a sis mesos, la variació és nul·la.

El nombre total de llocs de treball oferts a final de mes és de 377 (538 el mes anterior), equivalent a una variació mensual del -29,9% i una variació del -60,9% respecte al febrer de l’any 2020 (964 ofertes de treball).

El nombre de persones beneficiàries de la prestació econòmica per desocupació involuntària decretada per Govern és de 137, un +8,7% respecte al mes anterior (126 persones) i un +356,7% respecte al febrer de l’any anterior (30 persones). D’altra banda, hi ha 151 persones relacionades amb la temporada de neu beneficiaries de l’ajut.

Aquest mes s’han fet 23 contractacions mitjançant el Servei d’Ocupació, 3 persones mitjançant el Programa de foment de la contractació per donar resposta a la situació causada per l’emergència sanitària del SARS-CoV-2 mitjançant el sector públic i cap persona mitjançant el Programa de foment de la contractació per donar resposta a la situació causada per l’emergència sanitària del SARS-CoV-2 mitjançant el sector privat.

Del total de persones inscrites al Servei d’Ocupació, n’hi ha 164 que van trobar feina pels seus propis mitjans.