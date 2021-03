El nombre d’assalariats disminueix un 12,9% al gener

Segons dades avançades del mes de gener del 2021, el nombre d’assalariats se situa en 37.514 persones, el que representa una variació del -12,9% respecte el mes de gener avançat de l’any 2020, quan encara no havia esclatat la pandèmia.

La massa salarial se situa en 79,68 milions d’euros, el que representa una variació del -12,1% respecte el mes de gener avançat de l’any 2020.

Pel que fa al salari mitjà avançat del mes de gener del 2021, se situa en els 2.124,04 euros, mentre que el salari medià se situa en els 1.666,00 euros. La variació del salari mitjà avançat respecte el del mes de gener avançat de l’any 2020 és del +0,9% mentre que la del salari medià és del -2,1%.

Els assalariats

El nombre total d’assalariats del mes de desembre del 2020 és de 37.899 persones, el que representa una variació del -12,4% respecte al mateix mes de l’any anterior, en què hi va haver 43.276 persones. El mes de desembre del 2020 presenta l’increment més destacat del nombre d’assalariats, comparat amb el mateix mes de l’any 2019, en el sector ”Activitats sanitàries i veterinàries, serveis socials” (+6,3%). El sector que presenta un decrement més destacat en el nombre d’assalariats és “Hoteleria”, amb un -40,6%.

La mitjana d’assalariats, d’acord amb les dades acumulades durant l’any 2020 és de 38.463 persones, un -3,0% comparat amb l’any 2019. El sector que presenta un increment més destacat és “Indústries manufactureres”, amb un +5,9%. En canvi, el sector que presenta un decrement més destacat és “Hoteleria”, amb un -15,3%.

La massa salarial

La massa salarial total del mes de desembre del 2020 és de 104,86 milions d’euros. La variació és negativa, d’un -7,5%, respecte al mateix mes de l’any anterior. Els sector que presenta una variació positiva més destacable és “Activitats sanitàries i veterinàries, serveis socials”, amb un +6,0%. Els sector amb variació negativa que més destaca és “Hoteleria”, amb un -44,5%.

Cal tenir en compte que la massa salarial inclou les aportacions de Govern derivades de les Suspensions Temporals de Contractes de Treball arrel de la Covid-19.

D’acord amb les dades recollides durant l’any 2020, la mitjana mensual de la massa salarial és de 83,15 milions d’euros, equivalent a una variació del -2,3% respecte al mateix període anterior. El sector que presenta la variació positiva més destacada és “Construcció”, amb un +4,1%. “Hoteleria” és el sector que presenta la variació negativa més destacable, del -18,7%

Els salaris

El salari mitjà total declarat a la CASS per al mes de desembre del 2020 és de 2.766,91 euros, un +5,6% respecte al mateix mes de l’any anterior. Aquest mes, els sector que presenta la variació positiva més remarcable és “Comerç al detall, llevat de vehicles a motor”, amb un +11,2%. El sector que presenta una variació negativa més destacable és “Hoteleria“, amb un -6,6%.

D’acord amb les dades acumulades durant l’any 2020, el salari mitjà s’ha situat en 2.161,90 euros, equivalent a una variació del +0,7% amb respecte al mateix període anterior. El sector que presenta la variació positiva més remarcable és “Comerç al detall, llevat de vehicles a motor”, amb un +4,1%. El sector que presenta la variació negativa més destacable és “Hoteleria”, amb un -4,0%.

El salari medià total declarat a la CASS per al mes de desembre del 2020 és de 1.867,33 euros, és a dir, un +3,7% respecte al mateix mes de l’any anterior. Aquest mes, el sector que presenta una variació positiva més remarcable és “Construcció” amb un +3,6%. El sector que presenta una variació negativa més destacable és “Hoteleria“, amb un -7,8%. Aquest salari medià correspon a un 67,5% del salari mitjà.

Un 12% dels assalariats es trobaven afectats per un ERTO al desembre

El mes de desembre del 2020, un total de 4.445 assalariats (4.248 el mes de novembre) s’han vist afectats per les Suspensions Temporals de Contractes de Treball arrel de la Covid-19, i han vist complementat el salari percebut per l’empresa amb l’aportació econòmica per part de Govern. Aquest assalariats representen el 12% dels assalariats totals (un 12% el mes de novembre), segons les dades fetes públiques pel Departament d’Estadística.

L’aportació econòmica feta per Govern ha estat de 2.933.715 euros (2.972.022 euros el mes de novembre), el que representa un 3% de la massa salarial total (un 4% el mes de novembre). Arrel de les Suspensions Temporals de Contractes de Treball, tant la massa salarial com el salari mitjà s’han vist afectats, sobretot en certs sectors d’activitat on s’han produït més suspensions de contractes.