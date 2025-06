Els equips Astrobots, Robotics Laser i No Name guanyen l’11a edició de la World Robot Olympiad Andorra Telecom

Participants de l’11a edició de la World Robot Olympiad (Andorra Telecom)

L’Auditori del Centre de Formació Professional d’Aixovall ha rebut aquest dissabte al matí als 12 equips participants en l’11a edició de la World Robot Olympiad (WRO), una competició de robòtica educativa d’àmbit internacional que promou l’aprenentatge de la tecnologia i l’enginyeria entre els joves d’una manera lúdica, pràctica i participativa.

A les 10 h s’ha iniciat la primera de les quatre rondes de classificació en les que els equips han intentat assolir el màxim de punts possibles amb el robot al tauler de joc. Després d’unes disputades rondes, han estat els equips Astrobots en la categoria Robo Bàsic; l’equip Robotics Laser en la categoria Robomission Start i Elementary; i l’equip No Name en la categoria Robomission Junior, els que han assolit la primera posició en les categories que s’han disputat en la final andorrana de la competició.





Compromís amb l’educació tecnològica

Andorra Telecom impulsa la participació andorrana a la WRO com a part del seu compromís amb la formació tecnològica dels més joves. Aquesta iniciativa complementa la seva col·laboració amb la First Lego League (FLL), adreçada a equips escolars. Ambdues competicions fomenten l’educació STEAM (ciència, tecnologia, enginyeria, art i matemàtiques), un enfocament pedagògic clau per al futur professional i personal dels infants i adolescents.