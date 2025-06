VI Jornada Diocesana: “Caminem amb esperança” i missa d’agraïment i comiat de l’arquebisbe Vives

En primer terme, l’arquebisbe Joan-Enric Vives i el bisbe i copríncep, Josep-Lluís Serrano (Bisbat d’Urgell)

La Jornada Diocesana ha celebrat la seva sisena edició amb gran joia i un èxit de participació, aquest dissabte, 14 de juny, a la sala Sant Domènec de la Seu d’Urgell. El lema d’enguany ha estat “Caminem amb esperança”, que s’inspira en el lema del Jubileu 2025: “Pelegrins d’esperança”. Ha acollit a més de 400 persones provinents d’arreu de la diòcesi, de diferents delegacions i grups parroquials, incloent el Principat d’Andorra.

La Jornada ha inclòs l’assemblea de Càritas Diocesana d’Urgell on s’han fet públiques les xifres d’enguany que recull la memòria de l’any 2024: s’han atès 977 llars i 2.262 beneficiaris, s’han donat ajudes econòmiques directes per valor de 225.729€, 603 famílies han rebut ajudes econòmiques; s’han disposat 3 pisos d’acollida per on han passat 6 famílies i 23 persones, i s’han cobert 117.339€ en despeses d’habitatge; s’ha donat suport i acompanyament a 772 menors.

A mig matí s’ha dut a terme l’acte de la Jornada a la sala Sant Domènec, i després d’un pelegrinatge fins a la Catedral s’ha donat inici a la missa d’acció de gràcies pel ministeri episcopal pel Bisbe Mons. Joan-Enric Vives, (2001-2003 Bisbe coadjutor i 2003-2025 bisbe diocesà i copríncep episcopal) i de benvinguda al Bisbe Mons. Josep-Lluís Serrano en el inici del seu ministeri episcopal.

La Catedral s’ha omplert de gom a gom i hi han assistit autoritats de Catalunya i Andorra, encapçalades pel president del Parlament català, Josep Rull; l’alcalde de la Seu, Joan Barrera; la ministra d’Afers Socials del Principat, Trini Marín; el diputat al Congrés espanyol, Amador Marqués; i el director general d’Afers Religiosos de la Generalitat, Ramon Bassas.