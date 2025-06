Integra Pirineus fa la presentació pública de la memòria d’activitats de 2024

A finals de l’any passat Integra Pirineus va endegar una campanya de captació de socis

Integra Pirineus donarà a conèixer el proper dimecres, 18 de juny, a les vuit del vespre, la seva memòria d’actuació amb els principals resultats de 2024. La presentació tindrà lloc al local de la Seu d’Urgell i estarà oberta a tota la ciutadania, entitats, administracions i qualsevol persona interessada en conèixer de prop la tasca que l’organització desenvolupa al territori.

A diferència d’altres anys, la sessió informativa no es farà mitjançant una explicació oral clàssica. En aquesta edició, l’entitat aposta per un format molt més dinàmic, centrat en una exposició d’imatges que permetrà descobrir les dades més rellevants de l’any a través d’un recorregut lliure. La mostra comptarà amb plafons sobre els indicadors i xifres més destacades del balanç. A més, per a afavorir la interacció, els assistents podran adreçar-se directament a les persones treballadores o a les persones participants.

A més, l’acte inclourà un reconeixement a Fidel Chinchilla, una persona que es considera “clau” en el desenvolupament i creixement d’Integra Pirineus. Amb motiu de la seva jubilació, l’entitat li retrà un homenatge públic per a posar en valor “la seva trajectòria, dedicació i compromís al llarg dels anys”.





Presentació a Puigcerdà

La presentació a la Seu d’Urgell es durà a terme al local d’Integra Pirineus, situat al carrer de Llorenç Tomàs i Costa, número 58. D’altra banda, el Museu Cerdà acollirà el 23 de juliol, a les set del vespre, una altra sessió informativa a Puigcerdà, posant èmfasi en totes les activitats que es desenvolupen en aquesta comarca. L’acte també estarà obert a totes les associacions, administracions i persones que vulguin més saber més sobre la Fundació.