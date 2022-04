Els edificis comunals d’Escaldes-Engordany deixaran d’escalfar-se amb combustibles fòssils

Amb l’objectiu de reduir les emissions de CO₂ i lluitar contra el canvi climàtic, el Comú d’Escaldes-Engordany deixarà d’escalfar els edificis públics amb combustibles fòssils. Això serà possible gràcies a l’acord signat amb FEDA que preveu la connexió de les instal·lacions del Prat del Roure, el Prat Gran i les Escoles Bressol a la nova xarxa de calor i fred que s’està construint a la parròquia així com altres equipaments ubicats en la zona d’influència d’aquesta xarxa. Tot plegat permetrà eliminar les calderes de gasoil actuals.

El conveni, aprovat aquest dilluns en consell de comú, també preveu fer encara més eficient el projecte aprofitant instal·lacions de producció de calor comunals i avaluant el millor aprofitament de l’aigua termal. Així doncs, d’una banda, el Comú d’Escaldes-Engordany cedirà l’ús de les instal·lacions de producció de fred i calor dels edificis del Prat del Roure i Prat Gran a FEDA, que les adaptarà perquè puguin funcionar com a suport de la nova xarxa en la fase de construcció i posada en funcionament i, posteriorment, com a equip de socors.

En relació amb l’aigua termal, l’objectiu és comprovar si aquest recurs pot ser utilitzat per a la xarxa de calor de FEDA. És per aquest motiu que amb l’acord, el Comú d’Escaldes-Engordany dona autorització a FEDA per realitzar un estudi de la xarxa d’aigua termal per avaluar la possibilitat d’aprofitar un eventual excedent energètic, la disponibilitat del recurs hídric, i el sistema de distribució existent. Tot això sense modificar la captació.

El Comú d’Escaldes-Engordany té el convenciment que projectes com aquests són claus tenint en compte l’actual context geopolític, l’esgotament dels recursos i l’escalfament global. D’aquí l’aposta per avançar en la sobirania energètica i la sostenibilitat.

Execució pressupostària

També s’ha donat el vistiplau a l’execució pressupostària del quart trimestre de 2021. Els comptes s’han tancat amb un resultat positiu d’1,9 milions d’euros.

L’endeutament històric del comú s’ha reduït fins als 8,3 milions d’euros, a 31 de desembre del 2021, situant-se en un excel·lent 28,46% en relació amb el límit legal que és del 200% dels ingressos liquidats dels darrers tres exercicis. Cal tenir en compte que l’1 de gener del 2021, l’endeutament del Comú d’Escaldes-Engordany pujava als 11,1 milions d’euros, fet que demostra que en un any s’han pogut eixugar gairebé 3 milions d’euros.

Finalment, cal dir que els ingressos del comú, al tancament 2021, han estat de gairebé 27 milions d’euros.

D’altra banda, els consellers comunals de Demòcrates d’Escaldes-Engordany han posa en evidència aspectes els quals la majoria comunal no està gestionant amb suficient rigor i planificació, un fet que causa perjudicis per a la parròquia.

L’increment de la despesa de personal fix, la necessitat que té la majoria de contractar assessoraments externs i el retard en projectes essencials per a Escaldes-Engordany han estat alguns dels punts esgrimits pels Demòcrates per no votar favorablement a aquesta liquidació. Tal com ha manifestat el conseller taronja Jordi Vilanova, la partida del capítol destinada a personal creix en 800.000 euros respecte al mateix període de l’any anterior, un fet causat per l’augment del personal fix.

A la vegada, el Comú només ha destinat 14.000 euros en formació i, en canvi, la majoria continua contractant assessorament extern per cada projecte que desenvolupa. “Sembla que no confiïn en el seu personal, si els formessin, potser no caldria contractar tan a fora”, ha lamentat Vilanova. A la vegada, i pel que fa al capítol d’inversions, els 2,3 milions liquidats són “insuficients”. Per una banda, perquè part provenen d’obres reconduïdes, com la llar de jubilats, que es continua dilatant en el temps per “manca de planificació del Comú”.

Igual que l’aparcament de l’Escalé, obra necessària per dinamitzar la part alta i que fa ja dos anys que hauria d’haver començat. Vilanova ha alertat que, quan la majoria opti per tirar-la endavant (si finalment ho fa, via concessió), haurà perdut més de dos anys i l’haurà de pagar a un cost més elevat, tenint en compte els problemes de servei i d’abastiment al sector de la construcció per l’elevada demanda, l’encariment de l’energia i de la matèria primera.

Acollida d’una etapa del Tour Auto

El Comú d’Escaldes-Engordany destinarà 35.000 euros a acollir una etapa de la 31a edició del Tour Auto, un dels ral·lis més prestigiosos del món. Aquest és el compromís que la corporació ha adoptat amb Andorra Turisme, que de la seva part hi farà una aportació de 50.000 euros. L’acord tancat entre les dues parts també preveu la cessió gratuïta per part del Comú de la sala Prat del Roure per celebrar-hi un sopar per a un màxim de 1.000 participants; suport del Servei de Circulació; la reserva d’espais publicitaris; i la cessió del carrer dels Veedors perquè els vehicles que participen en l’esdeveniment hi puguin estar exposats durant el sopar de gal·la dels participants al Prat del Roure.

Per la seva banda, Andorra Turisme es compromet a afavorir que una part dels participants al ral·li facin estada als establiments hotelers de la parròquia i a garantir que els cotxes estaran exposats al carrer dels Veedors per tal de proveir a la parròquia d’un atractiu addicional.

L’acord de col·laboració entre el Comú d’Escaldes-Engordany i Andorra Turisme per a aquest esdeveniment vol donar resposta a la necessitat d’assegurar el màxim nivell de coordinació entre els actors que intervenen en la cadena de valor d’Andorra com a destí turístic tenint en compte l’actual competència entre les destinacions i productes internacionals. Tot això per afavorir un sector estratègic per a l’economia andorrana com és el turisme.