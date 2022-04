La duana ingressa 20 milions per les importacions del març

La duana andorrana va ingressar durant el març gairebé 20 milions d’euros (19,8), segons l’informe difós aquest dilluns pel ministeri de Finances. La xifra suposa un lleuger increment de la ingressada al febrer (18,4) i confirma la tendència de la millora de l’economia durant els darrers mesos. De fet, la xifra d’aquest març suposa un increment dels ingressos del 111% respecte al mateix mes de l’any passat, quan es van recaptar 9,3 milions. En els tres primers mesos d’aquest 2022, la duana ha ingressat 54 milions, un 88% més que en el mateix període de l’any passat.

Entrant al detall, els ingressos per taxes d’importacions de tabac són de 9,1 milions, la xifra més alta d’aquest primer trimestre de l’any, i suposa un milió més que al febrer i dos més que al gener. Des de principi d’any l’acumulat d’ingressos per aquesta taxa ha estat de 24,9 milions, la xifra suposa un augment del 117% respecte al mateix mes de l’any passat. Durant el març també s’han ingressat 765.000 euros per taxes d’importacions de begudes.

Finalment, cal destacar que els ingressos per taxes d’importacions de combustibles minerals han estat de 5,2 milions, el que equival a una pujada del 74% respecte de l’any anterior. Quant a les taxes d’importacions d’altres mercaderies, s’experimenta un augment del 36% al març (4,6 milions) respecte del 2021.