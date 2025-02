Concert a la Seu de la cantautora Raquel Lúa amb el seu nou disc ‘Peinar raíces’

Cartell anunciant el concert de Raquel Lúa a la Seu (Aj. la Seu)

La sala Sant Domènec de la Seu d’Urgell serà el pròxim divendres, 21 de febrer (21 hores), l’escenari del concert que oferirà la cantautora catalana, Raquel Lúa, on desplegarà amb el seu nou treball, ‘Peinar raíces’, la seva música mediterrània contemporània, que “tracta de retornar, de no oblidar les nostres arrels i d’acompanyar el present”.

Les cançons ‘Peinar raíces’ beuen de les fonts clàssiques del folk explorant passatges nous amb un embolcall artístic a flor de pell. Es tracta d’un disc cru, amb arranjaments i producció delicada, precisa i austera, per a sonar més dur en directe que connecta amb el públic d’una manera profunda i honesta.

Raquel Lúa ha actuat als festivals Cruïlla, Terrer, Marges, Musicab i Barnasants, així com també al Mercat de Música Viva de Vic (MMV) i a la FiraB!, on va presentar aquest darrer i cinquè àlbum discogràfic.

En el seu concert, Raquel Lúa, estarà acompanyada a l’escenari per Raquel Molinero Porras, a la veu i guitarra acústica, per Darío Barroso Miranda, a la guitarra clàssica, i per Glòria Maurel Peraire, a la bateria i percussió.

Les entrades per al concert ja estan a la venda a https://entradas.codetickets.com/entradas/laseu. Els preus de les entrades oscil·len entre els 10 i els 15€. També es poden adquirir de manera presencial a Turisme Seu.