Els consellers infantils del Consell d’Infants de Sant Julià de Lòria passen un dia amb els dos cònsols

Amb la voluntat d’apropar la institució als nens i nenes de la parròquia, el Comú ha posat en marxa una nova iniciativa que s’emmarca en els projectes d’aquest curs del Consell d’Infants i que consisteix a passar una jornada amb els dos cònsols.

Al projecte, “Un dia amb els cònsols”, hi prendran part els vuit consellers infantils, quatre de l’escola andorrana i quatre de la francesa. Avui és el torn dels dos primers, la Lilia Amigó i el Bernat Vitales.

La voluntat és fer als nens i nenes partícips de la gestió comunal, que puguin veure de primera mà el dia a dia del Comú. Per això, han visitat els diferents departaments de l’edifici administratiu i s’han entrevistat amb el conseller de Manteniment, Medi Ambient i Sostenibilitat que els ha demanat ajuda per escollir nou mobiliari urbà per a la parròquia.

Els cònsols també han volgut compartir amb els dos consellers els projectes de futur del Comú com la candidatura a la xarxa de ciutat creatives de la Unesco, el parc verd a la zona del nou vial, el centre de dia, la parròquia universitària, la parròquia sostenible, el nou Espai Jove, el nou parc infantil del Camp de Perot o el nou espai públic de l’avinguda Rocafort. Aquest darrer l’han pogut conèixer in situ, ja que s’hi ha desplaçat in situ amb Josep Majoral i Mireia Codina.

Seguint el compromís d’implicació de la ciutadania en la millora dels equipaments públics, també han anat al parc infantil del Prat Nou on els dos consellers infantils han traslladat als mandataris les impressions i necessitats dels joves que representen.

El projecte, “Un dia amb els cònsols”, continuarà demà amb dos consellers infantils més i la setmana vinent, els dies 16 i 18 de març.