Els casos actius de COVID-19 a la Seu d’Urgell es redueixen a una desena, sense cap ingressat

L’Àrea Bàsica de Salut de la Seu d’Urgell ha informat que només 10 són els casos actius de coronavirus, tres menys que ara fa una setmana, quan n’hi havia 13. És la xifra més baixa dels darrers mesos a la capital urgellenca i coincideix amb el fet que el Sant Hospital torna a estar sense cap ingressat per COVID-19 (dilluns passat n’hi havia només un), segons l’actualització setmanal publicada per l’Ajuntament de la Seu.

El nombre de contactes directes -no positius- confinats també ha seguit baixant i ara són poc més d’una cinquantena. Bona part d’ells corresponen als 3 grups escolars que hi ha confinats (+1), que sumen 56 alumnes i dos professors. D’altra banda, com les setmanes anteriors, els darrers set dies no hi ha hagut cap defunció per coronavirus a la Seu.

Tot i aquesta bona situació, aquesta primera setmana de juny han repuntat els indicadors d’evolució, que al maig havien tocat fons. Així, el risc de rebrot a la Seu és ara a 133 punts (+36 respecte de dilluns passat); i la velocitat de transmissió del virus (Rho7), a 1,69 (+0,75), per damunt el límit recomanat. El mateix ha passat pel que fa a l’Alt Urgell, on aquests dos índexs estan a 137 i a 1,46. Malgrat això, el percentatge de positius als nous tests es manté molt baix (2,94%).

Més de 8.000 habitants de l’Alt Urgell ja tenen la primera dosi

Pel que fa a la vaccinació, ja s’ha superat la xifra de 8.000 habitants de l’Alt Urgell (més del 40% de la població) que ha rebut la primera dosi. Pel que fa a la segona dosi, l’han rebut més de 4.800 persones (26%), de les quals 891 corresponen a les darreres vint-i-quatre hores.

El president de la Fundació Sant Hospital i alcalde de la Seu, Jordi Fàbrega, ha aprofitat per recordar que encara hi ha places disponibles per a veïns d’entre 46 i 59 anys que no s’hagin vacunat i ho vulguin fer. També n’hi ha per a majors de 70 anys. Es pot fer el tràmit al web https://vacunacovid.catsalut.gencat.cat.

Només dos ingressats als hospitals pirinencs

A la Regió Sanitària de l’Alt Pirineu i Aran, les dades són encara millors, amb el risc de rebrot a només 55 punts i bones dades a totes les comarques, especialment al Pallars Jussà (on ara la incidència és zero), l’Alta Ribagorça (amb tan sols 12 punts), el Pallars Sobirà (17) i la Cerdanya (26). El mateix passa amb la Rho7, que en l’àmbit pirinenc és a només 0,96 i on totes les comarques són força per sota el límit, tret de l’Alt Urgell.

A més a més, ara mateix només hi ha 2 ingressats, sumant els quatre hospitals de la regió, i el percentatge de nous positius amb prou feines supera l’1,50%.

Més de 3 milions de vacunats a Catalunya

Finalment, al conjunt de Catalunya, el risc de rebrot també està molt baix (a 98 punts) i la Rho7 és just per sota el límit (0,98). La darrera setmana, com a l’Alt Pirineu, ha seguit baixant el nombre d’ingressats als hospitals, que ara són 610 a planta i 203 a les UCI, ja força per sota dels límits recomanats pel Departament de Salut mateix.

A més a més, la positivitat dels tests es manté baixa (3,39%) i aquest diumenge ja s’ha superat els 3 milions de catalans que han rebut la primera dosi del vaccí. La pauta completa l’han rebut més d’1,7 milions d’habitants.