La plaça del Consell General serà un dels punts on es cremaran falles per la revetlla de Sant Joan

La plaça del Consell General es confirma com un dels punts d’Andorra la Vella on es cremaran falles la revetlla de Sant Joan.

S’hi afegirà la plaça Guillemó i la plaça del Poble. A hores d’ara s’espera l’avenç dels protocols sanitaris per saber si el públic haurà d’estar assegut o es podrà moure.

El mateix passarà amb la recollida de la flama del Canigó. En els punts on es cremin falles hi haurà una petita foguera i els fallaires s’hi repartiran. En cadascuna, el col·lectiu no cremarà a una, sinó que ho farà per torns per evitar aglomeracions.

Andorra la Vella ha hagut d’eliminar el recorregut tradicional, ja que és la parròquia que concentra més gent i té passos que són molt estrets.