Els 5 llocs imprescindibles del Parc Natural dels Ports

Imatge del Parc Natural dels Ports (Govern.cat)

Voleu fer una excursió de proximitat? Prepareu un bon equipatge i disposeu-vos a visitar alguns dels principals atractius del sud de Catalunya. Què difícil és triar! D’entre els boscos de pins, senderes que s’endinsen per la muntanya, rierols i vistes magnífiques, n’hem escollit cinc. Els Ports de Caro amaguen espais naturals veritablement paradisíacs, i volem que no et perdis els més representatius. Fes un cop d’ull a aquests imperdibles!

1. El mirador del cim de Caro

Una de les imatges més espectaculars dels Ports és observar el paisatge des del mirador situat al cim de Caro. S’accedeix a través de la carretera que puja des de Roquetes, travessant una zona completament boscosa. En els dies clars es pot observar la desembocadura del riu, mentre que quan la meteorologia canvia, es pot gaudir d’un poètic mantell de boira.

2. Els estrets d’Arnes

Potser és un dels llocs més singulars que amaga aquest massís, les muntanyes més salvatges de la Catalunya meridional. Un rierol s’obre pas entre abruptes parets, entre paisatges de pinedes, matolls i prats. Els amants del senderisme i l’escalada trobaran un paisatge perfecte per a gaudir dels seus esports favorits.

3. Font Nova

La zona de la Font Nova, prop d’Alfara de Carles, és un altre dels imperdibles. EI barranc de la Vall de l’Infern i el de la Coscollosa són encara llocs verges i inhòspits, on les cabres salvatges es passegen a plaer. Si vols veure unes boniques postes de sol i tota la plana del Delta de l’Ebre als teus peus, des d’aquí trobaràs unes vistes privilegiades.

4. La Vall

T’imagines un paisatge alpí a pocs quilómetros de la costa? A mesura que ens endinsem al barranc de la Vall, deixem enrere els camps d’oliveres per a gaudir dels boscos de pi i alzina. A poc a poc, el barranc dona pas a imponents parets de roca i el paisatge es torna totalment d’alta muntanya.

5. Faig Pare

Prop de la Sénia és recomanable conèixer el Faig Pare que té una majestuosa arrel descoberta i plena de formes capritxoses que el converteixen en un dels arbres més bells del Parc Natural dels Ports. Declarat arbre monumental el 3 de desembre de 1992, està situat dins de la Reserva natural parcial de la Fageda dels Ports.





Per www.surtdecasa.cat