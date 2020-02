Després de passar les vacances nadalenques anant de casa en casa i de sopar en sopar, et proposem cinc excursions perfectes per fer durant els mesos de fred. Es tracta de sortides que es poden fer tranquil·lament amb família, perquè no suposen un nivell de dificultat alt, i per a tots els gustos, ja que hem escollit cinc rutes de temàtica ben diferent. Doneu-hi un cop d’ull, que hi trobareu natura, pedra i història!

Camí ral o ramader de Campdevànol

Se surt des de Campdevànol i s’arriba a Sant Llorenç de Campdevànol. És una ruta d’uns quatre quilòmetres i escaig sense massa dificultat. A Sant Llorenç podrem contemplar l’església romànica. I si voleu seguir, us podreu arribar fins a Gombrèn, localitat on es troba el Museu del Comte Arnau. Aquest camí, abans no hi hagués les carreteres, era l’únic que unia Ripoll amb la Pobla de Lillet, i va esdevenir reial quan Carles III va promulgar una ordre amb la qual tots els camins principals que unien dues poblacions van passar a ser propietat de la corona per tal de garantir que la gent els pogués utilitzar lliurement.

Més informació

Castell de Sant Miquel

També es poden fer sortides envoltades de natura si es comença des d’un entorn urbà com el de la ciutat de Girona. L’inici se situa a Sant Pere de Galligants, del qual ja se’n tenen referències el segle X, tot i que l’actual edifici data del segle XII. Si es va seguint encara per la zona urbanitzada, es passa a prop del Monestir de Sant Daniel, fundat el segle XI. Actualment encara hi ha vida monàstica femenina de l’orde de Sant Benet. Si es va pujant s’anirà deixant enrere la part urbanitzada i la natura ens anirà obrint pas fins que, després d’una estona de pujada, arribarem a Sant Miquel, onpodrem observar les fabuloses vistes i seure en una de les taules a fer un mos, ja que l’excursió dura tot un matí.

Més informació

Volcà de la Crosa

Heu estat mai al volcà amb el cràter més gran de la península? Doncs és aquest. Es tracta d’un itinerari apte per fer amb nens, una ruta circular de 3 quilòmetres. Per arribar-hi en cotxe s’ha d’agafar la carretera que connecta Girona amb Santa Coloma de Farners i arribar a l’àrea de les Guilloteres del volcà de la Crosa. Si abans de començar la ruta resseguim les fustes, podrem veure l’antiga pedrera i un mirador des d’on veurem el magnificent cràter. I com a dada curiosa, es tracta d’un volcà amb un únic episodi eruptiu, ja que les diferents fases d’erupció es van donar amb poc temps de diferència.

Més informació

La Vall d’en Bas: dels Hostalets a Sant Esteve

Els Hostalets d’en Bas és un dels tants pobles bonics de la Garrotxa. Al carrer principal amb la balconada de fusta, vint anys enrere encara hi trobàvem una parella de gent gran que obria un dels garatges i posaven patates, carbasses i cebes a vendre. Això ja fa uns anys que es va acabar, però el mític forn de pa on ens atendran dues germanes continua obert uns metres més enllà. L’itinerari que us proposem surt dels Hostalets i va fins a Sant Esteve i també es pot fer amb mainada. S’agafa seguint el carrer principal dels Hostalets, el carrer Teixeda, i trencant a mà esquerra quan s’arribi a l’església. Durant la ruta, podreu veure un dels ponts d’origen romànic de la Vall d’en Bas. L’itinerari és circular i dura poc més d’una hora.

Més informació

Volta al Castell d’Hostalric

El punt d’inici del recorregut és la plaça dels Bous i seguim les indicacions verticals que trobem en direcció a les hortes. Entre altres indrets, destaquem que l’itinerari passa pel Molí, del segle XIX, o el Mas Bossom, actualment restaurant. Del castell d’Hostalric ja en tenim notícia l’any 1145, el qual és recomanable visitar. Es tracta d’una ruta curteta però que evidentment es pot allargar si entrem al castell.

