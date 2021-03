Ela Àries teniu bones perspectives laborals del 22 al 28 de març

Àries

del 21 de març

al 20 d’abril

Uns dies d’intensa bogeria amorosa, ves més a poc a poc, no cremis etapes, hi ha temps per a tot. Recorda que les presses són males conselleres. Moment important per als teus assumptes professionals. Es plantegen algunes bones perspectives.

Taure

del 21 d’abril

al 20 de maig

No és bon moment per queixar-se, sobretot si es tracta d’assumptes de diners. Els teus problemes són importants però has de valorar bé com els enfoques. Moment important per a les teves creacions professionals, es plantegen bones perspectives.

Bessons

del 21 de maig

al 20 de juny

La dispersió que sol caracteritzar la teva forma de vida pot afectar les teves relacions personals. Hi ha assumptes que són més importants. El treball no ha de ser l’eix de la teva existència perquè et durà a fer de la teva vida una àrdua tasca.

Cranc

del 21 de juny

al 21 de juliol

Si la teva intuïció t’adverteix d’un perill, fes més atenció a les circumstàncies. Hi ha moments que els teus desitjos no et deixen veure les coses amb claredat, calma els teus impulsos i medita. En el treball si ets pacient tot arriba en el moment més oportú.

Lleó

del 22 de juliol

al 21 d’agost

La influència dels sentiments s’estén més enllà de qualsevol distància, dels impediments. Mantingues la ferma convicció que l’amor pot superar-ho tot. En el treball dedica’t a generar optimisme, està en les teves mans alliberar-te de les traves.

Verge

del 22 d’agost

al 21 de setembre

La teva percepció de l’amor és molt subjectiva, o sigui que els teus arguments en defensa de la teva individualitat poden xocar amb els d’una altra persona que veu les coses de manera diferent, reflexiona. Canvia d’estratègia quan vegis que les coses no surten com les havies planejat.

Balança

del 22 de setembre

al 22 d’octubre

Posa més de la teva part perquè les teves relacions personals funcionin. No les deixis morir d’inanició i després li donis la culpa a l’altre fent-li retrets. El teu humor serà bastant gris. Si tens molta feina et queixaràs, i si no en tens, també.

Escorpí

del 23 d’octubre

al 21 de novembre

Valora la companyia de les persones que tens a prop. Encara que no estiguis de bon humor, segueixen donant-te suport incondicionalment, això hauria de fer-te reflexionar. En el treball quan una situació tendeix a caure en picat, la remuntada també pot ser molt forta.

Sagitari

del 22 de novembre

al 20 de desembre

Obrir-te a noves perspectives t’inspira i el teu optimisme creix i s’encomana. El riure és un dels remeis universals més antics, al costat de l’amor. Posa més de tot això en la teva vida. És un bon moment per a realitzar alguns canvis estratègics en la teva feina.

Capricorn

del 21 de desembre

al 19 de gener

Si algú que t’estima molt s’acosta a tu per a donar-te la seva opinió referent a la teva actitud, escolta-la, et convé. En el treball un company pot avisar-te d’alguna cosa que no fas bé, però no servirà de res, si tu no aconsegueixes veure-ho.

Aquari

del 20 de gener

al 18 de febrer

Aquests dies la intensitat de les teves emocions poden encantar a la teva parella, et sentiràs amb més ganes de conquistar-la, de seduir-la, d’alimentar la flama de l’amor i això la desconcertarà agradablement. En el treball busca la complicitat, la unió fa la força.

Peixos

del 19 de febrer

al 20 de març

Pren-te les experiències com a fonts d’aprenentatge, perquè una decepció amorosa donarà pas a un retrobament, a una nova il·lusió. Un familiar t’ajudarà a alliberar-te. En el treball vénen canvis, no projectis el que és negatiu, els pro i els contra són part del joc.