El virus B o del mico

Un mico en estat salvatge (Getty images)

El virus B és una infecció que es propaga principalment a través del contacte amb macacos infectats. Aquest virus, conegut tècnicament com a virus B de l’herpes simiana (VHSB), pot causar potencialment la mort en els humans, tot i que és difícil que es produeixi el contagi. Es transmet a través del contacte amb fluids corporals dels macacos infectats, com ara saliva, orina o sang, especialment en casos de mossegades o esgarrapades.

Els símptomes del virus B poden variar des de lleus a greus i inclouen febre, mal de cap, fatiga, dolor muscular, butllofes a la pell i, en casos més severs, inflamació del cervell, trastorns neurològics i fins i tot la mort. És important buscar atenció mèdica immediata si hi ha sospita d’infecció pel virus B, especialment després d’una exposició a macacos o altres primats.

Per a prevenir la transmissió del virus B, és essencial prendre precaucions adequades quan es treballa o s’està en contacte amb macacos o altres primats.





Algunes mesures preventives inclouen:

Utilitzar equips de protecció personal com guants i mascaretes en presència de macacos.

Evitar el contacte directe amb fluids corporals dels primats, com ara saliva o sang.

Mantenir una bona higiene de mans, rentant-se les mans amb sabó i aigua després de manipular primats o els seus entorns.

Buscar atenció mèdica immediata en cas de mossegades o esgarrapades per part de macacos, ja que això pot augmentar el risc de transmissió del virus B.

Actualment, no hi ha cap tractament específic. No obstant això, és crucial buscar atenció mèdica immediata si se sospita d’haver estat exposat al virus B, pel fet que el tractament precoç pot ajudar a prevenir complicacions greus.