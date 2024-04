Mundial d’hoquei gel a Andorra: Espanya supera Chinese Taipei i posa la vista a l’or (1-3)

La defensa de Chinese Taipei intentant aturar un atac de la selecció espanyola (RFEDH)

La selecció d’Espanya d’hoquei gel ha complert el seu full de ruta per al Mundial femení que es disputa a Canillo i ha tancat la penúltima jornada de la competició comptant els seus partits per victòries; l’última davant de Chinese Taipei per 1-3 després d’un exigent matx.

Tot i dominar àmpliament al seu rival en llançaments a porteria (12 a 52), el combinat nacional espanyol ha tingut un duel molt competit davant la formació asiàtica, que ha posat molt car el preu de la derrota. Laura Gil ha obert la llauna al primer temps, seguida del 0-2 de María Serna al segon, encara que Yun-Chu Huang acostava Taipei en el marcador. Ja al tercer temps, la selecció espanyola ha tornat a veure porteria per a segellar el seu quart triomf amb un gol de Haizea Fernández de Romarategui, màxima anotadora provisional del Mundial amb quatre gols.

Completada la quarta jornada del Mundial, a Canillo, a la selecció d’Espanya només li queda el darrer i decisiu duel davant el Kazakhstan, que es disputarà el dissabte 13 abril, a les 20:00 hores, en directe per RTVE Play i en diferit per Teledeporte (22:20h). L’últim precedent entre les dues seleccions va ser a l’octubre del 2021, durant la ronda 2 del Preolímpic on Espanya va aconseguir una històrica victòria als penals; la primera davant d’un equip de la Divisió I.