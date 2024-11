El Tren del Ciment i el Tren dels Llacs tanquen la temporada amb un increment d’usuaris

El Tren dels Llacs Històric | Foto: FGC Turisme

El Tren del Ciment i el Tren dels Llacs han conclòs una nova temporada marcant un altre any d’èxit en la promoció del turisme cultural i paisatgístic de Catalunya. El Tren dels Llacs ha assolit 6.421 viatgers, un 17% més que l’any passat. El Tren del Ciment, que va fer aquest cap de setmana la seva darrera circulació, ha tingut 29.019 viatgers, un 49% més que el 2023. En global, 35.440 persones han viatjat aquesta temporada en aquests dos trens turístics de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC).

El Tren del Ciment, que circula entre Castellar de n’Hug i Guardiola de Berguedà, fa un recorregut de 3,5 km que permet gaudir de la bellesa del Parc Natural del Cadí-Moixeró. En cadascuna de les quatre parades que realitza, les persones usuàries descobreixen propostes de gran interès cultural, com els Jardins Artigas, el Museu del Ciment i l’Exposició de Trens Històrics de ferrocarrils secundaris, industrials i turístics a la Vall del Llobregat. Aquesta temporada el Tren del Ciment ha introduït un nou parc infantil a l’estació del Clot del Moro i un circuit patrimonial per l’antiga colònia de la fàbrica de ciment Asland, contribuint a la descoberta de l’herència industrial de la zona.

El Tren dels Llacs connecta Lleida amb la Pobla de Segur, oferint dues experiències: el Tren Històric, que evoca l’estètica dels anys 60, i el Tren Panoràmic, amb grans finestrals per admirar el paisatge. Amb un total de 28 circulacions aquest any (la darrera el 26 d’octubre), el tren ha atret tant a visitants locals com internacionals amb vistes espectaculars dels llacs pirinencs i activitats culturals complementàries a les estacions. Pel que fa a l’ocupació, el Tren Històric ha arribat aquest any al 90,19% de la seva ocupació respecte el 80’69% del 2023 i, el Tren Panoràmic ha arribat al 100% de la seva capacitat en els 4 trajectes que ha realitzat aquesta temporada.