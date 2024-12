El Tour d’Ski es reprèn amb una cursa de 20km individuals poc habitual

Irineu Esteve, durant l’sprint del Tour d’Ski a Toblach. Foto: Vanzetta Nordic Focus

Aquest dimarts, a partir de les 11:30 hores, el Tour d’Ski reprèn l’activitat amb la cursa de 20km individuals en lliure. A la sortida hi serà l’esquiador de fons andorrà, Irineu Esteve, que ara mateix ocupa el 44è lloc a la general del Tour. Aquesta cursa té la particularitat que serà per un circuit diferent, especialment pla, cosa poc habitual a la Copa del Món. Aquest dilluns, per això, Irineu Esteve ha reconegut el traçat.

Esteve ha disputat ja les dues primeres curses del Tour de Ski remuntant moltes posicions a la segona jornada, després d’una primera en què la cursa sprint el va penalitzar. Amb la remuntada del diumenge, quan va acabar 42è, se situa a la general en la 44a plaça amb un crono total i momentani de 42.06,0, a 2:13,0 del líder, que és el noruec Johannes Hoesflot Klaebo (39:53,0).





Els 20km, una cursa diferent

La d’aquest dimarts és una cursa diferent a les habituals. Seran 20km individuals en lliure en un circuit gairebé pla amb una volta d’anada i tornada en què l’anada serà en fals pla cap amunt i la tornada fals pla cap avall. Així doncs, les condicions dels esportistes i, sobretot, el material, seran determinants, perquè especialment a la baixada serà una dura batalla per a agafar un ritme constant.

Així ho explicava avui Xabier del Val, responsable de la secció de fons de la FAE, que juntament amb Irineu Esteve han reconegut avui els 20km del traçat: “Hem anat a reconèixer la pista perquè serà una carrera atípica al que estem acostumats en Copa del Món. És un únic bucle de 20km que surt de l’estadi i hi torna en un fals pla de 10km d’anada en falsa pujada, i la tornada en falsa baixada. No hi ha grans pujades i en baixar el mateix, s’ha d’estar constantment treballant a nivell de cames especialment i s’haurà de fer una gestió de l’esforç diferent, amb la qual cosa ens intentarem adaptar a aquesta novetat”.





CALENDARI TOUR DE SKI 2024

Toblach

Dissabte 28: Sprint en lliure (12:00h qualis / 14:30h finals)

Diumenge 29: 15km mass start en clàssic (12.30h dones / 14:45 homes)

Dimarts 31: 20km individuals en lliure (11:30h homes)

Dimecres 1: 15km persecució en clàssic (10:30h homes)







Val di Fiemme



Divendres 3: Sprint en clàssic (12:15h qualis / 14:45h finals)

Dissabte 4: 20 skiathlon (11:00h en homes)

Diumenge 5: 10km mass start en lliure (14:15h en homes)