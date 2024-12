El Govern aprova noves mesures restrictives pel conflicte entre Ucraïna i la Federació Russa

Entrada de l’edifici administratiu del Govern (SFGA)

El Govern ha aprovat un nou decret que actualitza i reforça les mesures restrictives adoptades en relació amb el conflicte entre Ucraïna i la Federació Russa. Aquest nou decret, que deroga i integra les disposicions prèvies en aquesta matèria, reafirma el compromís del Principat amb els drets humans, la pau internacional i les normes del dret internacional públic.

El nou text normatiu respon a l’objectiu de col·laborar amb la comunitat internacional per a afavorir un canvi en la posició de la Federació Russa i evitar que Andorra pugui ser utilitzada com a refugi per a activitats econòmiques il·lícites o sancionades. En aquesta línia, el decret amplia les restriccions ja existents, afegint el comerç de mercaderies, energia o el transport, entre altres. També inclou 59 entitats i 83 persones físiques que donen suport al complex militar i industrial de la Federació Russa o que han contribuït a vulnerar la integritat territorial i la sobirania d’Ucraïna.

El Govern reafirma, així, el compromís amb els valors democràtics, la pau internacional i la seguretat jurídica, en línia amb els drets humans i els principis fonamentals establerts a la Carta de les Nacions Unides.