Juan Juncosa

Que curiós és el temps. Sempre és el mateix, però mai ho percebem de la mateixa forma. Quantes vegades aquest mateix temps ens ha semblat que passava volant o que no passava. Hi ha vegades que els pares miren als seus fills en complir els 18 i els sembla que ha passat tan ràpidament. I segur que en aquests divuit anys la velocitat del temps mai va ser la mateixa per als pares.

En internet vaig trobar aquest text: “El valor del temps” Si vols conèixer el valor d’un any, pregunta-li a un estudiant que ha suspès els seus exàmens finals. Per a conèixer el valor d’un mes, pregunta-li a una mare que va donar a llum prematurament. Per a conèixer el valor d’una setmana, interrogui a l’Editor d’una Revista. Per a conèixer el valor d’una hora, conversi amb una parella d’enamorats. Per a conèixer el valor d’un minut, pregunta-li a algú que acaba de perdre un tren, un avió o un autobús. Per a conèixer el valor d’un segon, pregunta-li a algú que acaba de sobreviure a un accident. Per a conèixer el valor d’una mil·lèsima de segon, pregunta-li a algú que acaba de guanyar una medalla en les Olimpíades. El temps no espera. Gaudeix de cadascun dels moments que et siguin concedits, perquè són insubstituïbles. I si comparteixes amb algú volgut, cada instant serà més agradable.

Certament, el temps és valuós, però com percebem la seva velocitat és diferent per a cadascun i cada moment. Així que, apassiona’t. (Reflexiona-ho).





