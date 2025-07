Varietats de la síndria

Síndries i melons (Getty images)

La síndria és una de les fruites més refrescants: dolça, hidratant i plena de nutrients, aquesta fruita és molt més diversa del que sovint es creu. Tot i que a simple vista poden semblar molt similars, existeixen diverses varietats de síndria que es diferencien per la mida, la forma, el color de la polpa i, fins i tot, per la presència o absència de llavors.

Algunes de les principals varietats són:

1. Bengala

És coneguda per la seva gran productivitat i adaptabilitat. Presenta una pell de color verd fosc amb bandes verdes més clares i una polpa intensament vermella. Té un gust dolç i suau, i una textura força ferma. És ideal per a cultius comercials per la seva resistència al transport i la seva mida mitjana-gran, d’entre 6 i 9 kg.

2. Red Jasper

És una varietat híbrida reconeguda per la seva pell fina i llisa, amb una polpa molt vermella i sucosa. És molt apreciada pel seu sabor intensament dolç i la seva textura més tendra. Té una mida mitjana i una forma arrodonida uniforme.

3. Moon Gem

La Moon Gem és una síndria mini, pensada per a consum individual. Té una pell més clara, gairebé de color verd groguenc, i una polpa vermella molt dolça. El seu pes oscil·la entre 1,5 i 3 kg, fet que la fa molt pràctica.

4. Fenway

Destaca per la seva gran uniformitat i resistència en camp. Té una pell amb ratlles ben definides i una polpa vermella fosca. És molt dolça i és una de les preferides per a produccions intensives gràcies a la seva rendibilitat i resistència a malalties.

5. Style

Style és una varietat de mida mitjana amb una pell atractiva de ratlles contrastades. Té una polpa vermella molt consistent i és molt dolça. És valorada per la seva forma ovalada i uniformitat, ideal per a mercats exigents.

6. Bazman

La Bazman és una varietat de síndria sense llavors (apirena), molt sol·licitada per la seva comoditat. Té un sabor excel·lent, amb una textura cruixent i una presentació molt atractiva. És de mida mitjana-gran, ideal per al consum domèstic, sobretot per a fer sucs.

7. Boston

La Boston és una síndria híbrida de mida gran, molt resistent i adaptada a diferents climes. Té una pell gruixuda que facilita el transport a llargues distàncies, i una polpa d’un vermell intens amb un gust equilibrat. S’utilitza sovint en exportacions.

Quan escollim una síndria, és important tenir en compte, a més, l’ús que en volem fer. Per exemple, per a fer sucs o batuts seran més pràctiques les varietats sense llavors. En canvi, si es vol presentar tallada en una taula d’estiu, una síndria groga pot sorprendre pel seu aspecte diferent.