El Teleforum tanca amb èxit la seva 33a edició, a Andorra

Els assistents al Teleforum 2025, a Andorra (Andorra Telecom)

La 33a edició del Teleforum ha conclòs aquest divendres, a Andorra, amb una valoració molt positiva per part dels assistents, tant pel contingut de les sessions com per l’organització de l’esdeveniment. Representants de petits operadors de telecomunicacions de tot el món han compartit reptes i solucions davant un escenari global cada vegada més exigent.

El fòrum va començar amb una masterclass a càrrec d’un expert en telecomunicacions de la Universitat de Londres, centrada en les noves tendències del sector, especialment l’impacte del 5G i les aplicacions de la intel·ligència artificial (IA).

La segona jornada va posar el focus en la IA i la ciberseguretat, dos dels grans reptes que afronten els operadors actualment. Entre els ponents destacats, hi va participar el director general adjunt d’Andorra Telecom, César Marquina, amb una ponència sobre l’aplicació de la intel·ligència artificial en el sector de les telecomunicacions. També Marc Rodríguez, expert en ciberseguretat de la companyia, va intervenir en una de les taules rodones dedicada als desafiaments en aquest àmbit per als operadors de països petits.

La jornada d’avui divendres, que ha tancat aquesta 33a edició, s’ha centrat en els grans reptes i oportunitats que afronten els petits operadors de telecomunicacions.

Una de les sessions més destacades ha estat la dedicada a nous models de negoci, on s’han abordat estratègies per a diversificar ingressos mitjançant l’explotació de dades, l’aparició de nous serveis i les oportunitats que obren tecnologies com el 5G o l’Internet de les Coses (IoT).

Una altra taula rodona, en la que ha participat Enrique Sierra, responsable de Diversificació d’Andorra Telecom, s’ha centrat en l’adaptació a les tendències de mercat, destacant l’impacte creixent de la ciberseguretat, el desplegament de noves xarxes, l’expansió de l’IoT i la computació al límit (edge computing). Els participants han posat èmfasi en la necessitat d’anticipar-se i adaptar-se per a mantenir-se competitius en un entorn altament canviant.

Finalment, s’ha celebrat una taula dedicada a la transformació digital, moderada pel director general d’Andorra Telecom, Jordi Nadal. En ella s’ha subratllat que la digitalització ja no és una opció sinó una exigència per als petits operadors, i s’han presentat exemples concrets d’ús de la IA, el cloud computing i el big data com a eines per a millorar eficiència i servei.

El Teleforum, que ha tornat a Andorra després de tretze anys, s’ha consolidat com un espai clau de col·laboració i intercanvi de coneixement entre operadors de petits estats d’arreu del món i compta amb la col·laboració i suport de patrocinadors internacionals especialitzats en l’àmbit de les telecomunicacions.

L’esdeveniment ha reunit més de cinquanta delegats i ha servit per a reforçar la col·laboració entre operadors i traure profit de la capacitat d’innovació dels països petits.