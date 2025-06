Pau deixa les millors fora de la final de caiac

La palista andorrana, Mònica Doria, durant la celebració de la Copa del Món, a la Seu (FACC)

Matinal de sorpreses la de divendres al canal de Pau (França) on s’està disputant la segona Copa del Món. Les classificatòries de caiac han estat més que dures i les grans favorites per a accedir la final han quedat fora. Ni Jessica Fox, ni Alina Hocevar, ni tampoc Mònica Doria han pogut accedir a la final de caiac en unes classificatòries en la qual la més ràpida ha estat la nord-americana Leibfarth amb un temps de 104.81“.

L’actuació de Mònica Doria ha tornat a ser més que destacable, però la tricolor ha acabat quedant fora de la final pels tocs acumulats. L’andorrana ha acabat signant un temps de 106.63″, a menys de dos segons de la líder, però els quatre tocs que ha acumulat ha acabat deixant-la en 26a posició.

“La navegació de la Mònica ha tornat a estar molt bona; han estat unes semifinals estranyes on moltes de les favorites han quedat fora i avui ens ha tocat també”, ha destacat Cristian Tobio, entrenador de Doria. “Crec que el que ens ha passat avui no taca res l’inici de temporada de la Mònica, demà tornem a començar amb la canoa i tocarà remar més”, ha conclòs.

En categoria femenina, Laura Pellicer ha quedat també fora de la final en haver estat desqualificada després d’haver remat enrere a la sortida del recorregut.





Nil Checa, iguala el resultat de la Seu

D’altra banda, el representant masculí de la FACC, Nil Checa, ha tornat a igualar el seu resultat de la Seu d’Urgell. En una baixada amb només un toc, el jove de 14 anys ha acabat en 62a posició de 82 palistes en la modalitat de K1.

“Estic molt content de la meva participació a les Copes del Món, ha estat una experiència única i que m’ha de servir per a seguir aprenent per a arribar lluny com ha fet la Mònica [Doria]”, ha destacat el palista de la FACC.