El Consell Andorrà d’Estadística valida el nou pla per als propers quatre anys

La reunió del Consell Andorrà d’Estadística s’ha celebrat aquest divendres (SFGA)

Les línies mestres del nou pla d’estadística per als propers quatre anys han estat validades aquest divendres al Consell Andorrà d’Estadística, presidit per la ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol. El Pla d’estadística 2026-2029 conté un total de 231 activitats, vuit de les quals són de nova creació i s’incorporen arran de les propostes fetes a l’enquesta estructurada que es va dur a terme entre el novembre de 2024 i el gener de 2025. Fan referència a la recerca i innovació universitària, transport aeri, ús del transport públic, mobilitat sostenible, finances públiques, estadístiques monetàries i financeres, sobre l’atenció a les demandes d’informació estadística oficial i les estadístiques del Raonador del Ciutadà.

Les prioritats de la política estadística per al quadrienni 2026-2029 passen per la qualitat i les bones pràctiques estadístiques amb la finalitat de consolidar l’aplicació sistemàtica de criteris tècnics rigorosos i de referents internacionals, com el Codi de bones pràctiques de les estadístiques europees. Un altre dels pilars és l’aprofitament i la integració de dades administratives com a font preferent per a elaborar estadístiques públiques, reduint la càrrega a l’enquestat. Com a tercera prioritat, la realització d’estadístiques rellevants i adaptades a les necessitats socials, polítiques i econòmiques del país, així com als compromisos derivats de les demandes i exigències dels organismes internacionals per tal d’assolir una màxima adaptació, comparabilitat i coherència a escala internacional. Finalment el quart pilar, el de la governança i qualitat de la dada, amb la màxima col·laboració dels agents del Sistema estadístic per a completar i millorar les dades i fer-ne una bona difusió i accessibilitat.

En aquest Avantprojecte de Llei, també s’han tingut en compte totes les adaptacions i millores que al llarg dels darrers quatre anys s’han anat recollint per part dels agents del Sistema estadístic d’Andorra. A través dels informes de compliment dels programes anyals, per part dels organismes responsables, per les aportacions i recomanacions fetes en les sessions del Consell Andorrà d’Estadística, de les millores i noves variables a incloure segons les propostes de l’enquesta estructurada, de les recomanacions tècniques fetes pels organismes internacionals fruit dels seus informes i assistències tècniques rebudes i per la bona feina i aportacions del personal del Departament d’Estadística.

El Consell Andorrà d’Estadística és un òrgan de caràcter consultiu, de participació social d’informants, productors i usuaris de les estadístiques públiques d’Andorra, que assisteix les institucions i els òrgans del Sistema estadístic del Principat per a la millor governança de l’estadística oficial d’Andorra. Es reuneix en sessió ordinària, almenys una vegada l’any, i està composat actualment per divuit membres, amb la presidència que recau a la Ministra Conxita Marsol, responsable d’Estadística. Hi participa el Director del Departament d’Estadística com a secretari, un funcionari del mateix departament com a secretari d’actes i 15 representants dels Sistema estadístic (Consell General, Comuns, Govern, Autoritat Financera Andorrana (AFA), Parapúbliques, Cambra de Comerç, Indústria i Serveis (CCIS), Confederació dels sindicats, Confederació Empresarial Andorrana (CEA), l’Agència de Protecció de Dades Personals (APDA), Andorra Recerca i Innovació (ARI), el Centre de Recerca Sociològica d’Andorra Recerca i Innovació (usuaris, comunitat científica, societat civil i enquestats).